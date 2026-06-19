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日本民眾闖JR鐵軌遭撞死 東海道新幹線全線暫時癱瘓

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本JR東海表示，日本時間今天下午5時40分左右，一列由東京開往博多的東海道新幹線「希望號49號」（Nozomi 49），在通過濱松站時，與一名闖入鐵軌的民眾發生碰撞，導致全線暫時癱瘓。

日本放送協會（NHK）及日本共同社報導，受靜岡縣的濱松站事故影響，東海道新幹線上下行全線路段已暫停營運；山陽新幹線博多站至新大阪站上行區間也同步停駛。

報導指出，JR東海表示，一旦車輛及軌道的安全確認完畢後就會恢復通車，目前預計於日本時間晚間8時45分左右陸續恢復行駛。

「希望號」列車司機指出，當時有民眾闖入軌道並與列車碰撞，列車隨後在距離濱松站往豐橋站方向約3公里處緊急煞停。

目前車上並無人員受傷，當地警消單位正持續在現場進行確認工作。而警方消息指出，與新幹線碰撞的民眾已確認在現場死亡。

JR東海也呼籲，由於各地車站目前正湧入大量候車旅客，後續恢復行駛的列車預計都將是客滿狀態，旅客極有可能無法順利抵達目的地，因此呼籲民眾若非必要，否則盡量取消或暫緩今天的行程。

從NHK直升機拍攝的畫面可以看到，「希望號」列車停在軌道上，車頭前端局部受損、車體塗料剝落。車廂內照明正常，能看見工作人員在軌道上作業，軌道下方道路則停靠了數輛消防車與救護車。

車上一名男性乘客表示：「列車停下來之後，車廂內就響起『與物體發生碰撞』的廣播。目前車內照明正常，冷氣也維持運轉，沒有發生太大的混亂。」

日本時間晚間7時過後，受到新幹線暫停行駛影響，名古屋站的新幹線剪票口附近聚集了大量旅客，紛紛低頭操作手機或向站務人員詢問狀況。車站的電子告示牌上顯示著停駛公告，JR東海的站務人員也一邊透過廣播協助引導旅客。

在東京站，同樣可以看到大批乘客聚集在剪票口前確認電子告示牌，聽取站務人員說明。

一名從名古屋市到東京出差的28歲上班族男性表示：「列車一直沒有要動的跡象，但也是沒辦法的事。因為我是第一次遇到這種狀況，有點不知所措。」

另一名原定前往濱松市旅遊的23歲上班族女性則說：「我正準備要進剪票口時就發現停駛了。看來今天應該是去不成濱松了，我決定明天再出發。」

新幹線 東海 日本

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