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唱愛國歌曲也沒用 伊朗女歌手未戴頭巾表演遭罰鞭刑74下
伊朗一名女歌手因在直播中未佩戴頭巾演唱愛國歌曲，遭法院判處74下鞭刑，並被禁止從事藝術活動及出境，而多名製作團隊成員也同遭處置，引發國際人權團體關注。
據《紐約郵報》（New York Post）報導， 29歲的阿哈米迪（Parastoo Ahmadi）在2024年12月進行線上直播演出，演唱名為〈來自祖國青年之血〉（As Khoone Javane Vatan）的愛國歌曲，影片在網路上迅速走紅，累積數百萬觀看。
然而，由於她在表演中未依規定佩戴伊斯蘭頭巾（hijab），伊朗當局隨即對其展開調查。根據《衛報》（The Guardian）取得的法院文件指出，庫姆省（Qom province）刑事法院最終裁定，阿哈米迪與八名製作團隊成員都須被處以鞭刑，罰74下。除此之外，法院也判決她與相關人員兩年內不得離開伊朗，並禁止從事任何藝術創作或演出活動。
人權律師與人權團體指出，伊朗法律並未明確將女性歌唱或音樂表演列為刑事犯罪，因此這類案件的定罪基礎備受質疑。有律師表示，相關指控被包裝為「散布不雅內容」，但實際上缺乏法律依據。
人權組織亦指出，近年伊朗對藝術家與女性權益倡議者的打壓持續加劇，包括任意拘留與鞭刑等處罰。2025年3月，歌手亞拉希（Mehdi Yarrahi）也因歌曲創作而被執行74下鞭刑，引發國際譴責。
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