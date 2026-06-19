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英國3歲男童動物園看鱷魚 竟遭陌生男子拋入池中遭撕咬命危

聯合新聞網／ 綜合報導
男童被鱷魚攻擊，情況十分危急。示意圖／ingimage
男童被鱷魚攻擊，情況十分危急。示意圖／ingimage

英國劍橋郡一座熱門動物園驚傳駭人事件，一名3歲男童疑遭人丟入鱷魚展示區，導致命危送醫搶救。一名30歲男子當場遭警方以涉嫌謀殺逮捕，事件正在進一步調查中。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事發地點位於英國劍橋郡（Cambridgeshire）奧德赫斯特（Old Hurst）的約翰遜動物園（Johnsons of Old Hurst）。當地警方指出，該名男子來自諾福克郡（Norfolk），與受害男童並不認識。

警方表示，事故發生於6月18日，男童本來在圍欄邊看鱷魚，卻突然被男子舉起越過圍欄拋進鱷魚展區，導致男童被鱷魚攻擊撕咬、身受重傷。男童被緊急送往醫院時情況危急，但目前狀況穩定。目前調查人員仍在釐清整起事件的具體經過，包含男子如何接近鱷魚展區以及是否預謀犯罪。

據目擊者表示，孩子遭鱷魚攻擊後手臂和骨盆骨折，是動物園管理員趕緊跳進展區將男童救出，才讓男童能及時送醫。目擊者表示，犯案的男子似有「心智問題」，警方則評估男子「不適合接受訊問」，目前他已被保釋，將於9月18日再次出庭受審。

該動物園從2019年開始開放爬蟲類展區，鱷魚區一直是園內熱門景點，甚至還有約100美元（約新台幣3,200元）的「鱷魚餵食體驗」，讓遊客近距離觀察鱷魚。事件發生後，園方已在社群媒體發聲，表示對受害男童及其家屬深感哀痛，並宣布該區將暫時關閉，直至另行通知為止。

鱷魚 英國 動物園

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