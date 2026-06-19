瘦瘦針再添神奇功效？ 研究：暴力犯罪風險可能下降逾6成

近年爆紅的瘦瘦針減重藥物週纖達（Wegovy）與胰妥讚（Ozempic），不僅被認為能有效減重、降低心血管疾病風險，甚至有助抑制對食物、酒精與尼古丁的渴望。如今，美國最新研究又發現，這類藥物可能與較低的暴力犯罪風險有關。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究已發表於期刊《犯罪學》（Criminology）。研究指出，衝動性格與飲酒習慣向來被視為暴力行為的重要風險因子，但在使用GLP-1類藥物的人身上，這種關聯性明顯減弱。

研究負責人塞門扎（Daniel Semenza）表示，最顯著的發現是，現正使用GLP-1藥物的人，其衝動性與暴力行為之間的連結，比曾經使用但已停藥的人低了約62%。除此之外，飲酒與暴力行為的關聯也下降約52%。換句話說，即使使用者本身較衝動或有飲酒習慣，也較不容易進一步演變成打架、攻擊或搶劫等暴力行為。

研究團隊分析了2025年一項涵蓋7,521名美國成年人的調查資料，其中821人曾使用過GLP-1類藥物。研究人員透過問卷評估受試者的衝動程度、飲酒習慣以及是否涉及鬥毆、傷害或搶劫等暴力行為，再比較現役使用者與停藥者之間的差異。

科學家推測，這可能與GLP-1藥物對大腦獎賞系統的影響有關。以週纖達與胰妥讚的主要成分「司美格魯肽」（semaglutide）為例，它會模擬人體天然GLP-1荷爾蒙，作用於調控多巴胺的腦部區域。由於多巴胺與愉悅感、成癮及衝動行為密切相關，藥物能降低酒精、尼古丁與高熱量食物帶來的獎勵感，進而減少渴望與衝動反應。

研究共同作者湯瑪斯（Christopher Thomas）形容，這種效果有點像認知行為治療（CBT），不是消除人的衝動，而是削弱「產生衝動」到「付諸行動」之間的連結。

不過研究團隊也強調，這項研究屬於觀察性研究，只能顯示兩者之間存在關聯，尚無法證明瘦瘦針真的能降低暴力犯罪率。未來仍需要更大型、長期且具控制組的研究，才能確認其中真正的因果關係。