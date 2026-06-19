菲律賓試行免簽近一年 台灣遊客前5月成長12%

菲律賓觀光部最新統計顯示，今年1月至5月，台灣赴菲遊客超過9萬人次，較去年同期增加12%，在菲律賓主要國際遊客來源國中排名第7，業者認為免簽措施可能是帶動因素之一。

根據菲律賓觀光部（DOT）數據，今年1月至5月菲律賓共迎接252萬6629人次外國遊客，較2025年同期數字成長8.34%。

在主要客源市場方面，韓國仍穩居菲律賓最大國際旅客來源國，今年前5個月共有49萬9944人次赴菲，占外國旅客總數18.24%，但較去年同期減少9.58%。

美國排名第2，旅客48萬813人次，年增8.50%，占外國旅客總數17.54%；日本排名第3，旅客20萬4726人次，年增7.89%，占外國旅客總數7.47%。

中國旅客排名第4，計18萬6860人次，較去年同期增加63.2%，在前10國際旅遊市場中增幅最高；澳洲與加拿大分列第5、第6名。

台灣排名第7，今年1月至5月共有9萬3727人次赴菲，占菲律賓外國遊客市場3.42%，較去年同期8萬3685人次成長12%；從單月表現來看，台灣遊客2月達2萬7463人次，為今年迄今單月高峰。

菲律賓觀光部未分析台灣遊客成長原因，但菲律賓自去年7月起試行台灣旅客14天免簽證待遇，旅遊業者認為可能是帶動因素之一；對台免簽措施將於今年6月底到期，業者表示，已有台灣民眾開始詢問是否延續。

其他進入前10國際旅遊市場的國家尚有：英國、新加坡和印度。

菲律賓觀光部長馬賽（Dita Angara-Mathay）近日出席美國商會活動時曾表示，菲律賓政府正推動多項措施，包括改善交通連結、拓展旅遊體驗，以及鼓勵民間企業積極參與觀光產業發展。

她強調，觀光始於交通便利性，如果旅客難以抵達目的地，發展觀光恐事倍功半，因此觀光部將與菲律賓交通部、航空公司及旅遊業者合作，積極開拓新航線。

除了提升交通便利性，菲律賓政府也將加強發展高附加價值觀光市場，包括會展獎勵旅遊（MICE）、美食旅遊、健康養生旅遊、教育旅遊及退休養老旅遊等。

馬賽表示，菲律賓目標不只是吸引更多遊客，更希望他們的每一次造訪都能停留更久、消費更多，與在地社區有更深層的互動。