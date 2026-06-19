日媒：大陸重啟赴日旅行團 業者稱政府默許

隨著日中關係惡化，中國政府先前形同禁止民眾參加旅行團前往日本旅遊，然而日媒最近發現，中國國營旅行社等機構在暑假開始前，已陸續出現重啟赴日團體旅遊的跡象。

日本電視台（Nippon TV）今天報導，根據日本新聞網（NNN）採訪發現，中國國營旅行社將自7月中旬起，重啟先前擱置的赴日團體旅遊。目前，一項赴東京與大阪的7天6夜團體旅遊行程已經開始募集旅客。此外，多家民營旅行社自5月以來也陸續出團，重啟赴日旅遊的趨勢正逐步擴大。

報導點出，自2025年11月，日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中國政府便指示旅行社必須將赴日旅遊人數削減至以往的6成，導致團體旅遊形同被禁止。

中國旅行社的相關人士針對重啟團體旅遊透露，「主管機關態度已轉為默許，表示『由業者自行判斷』」。

對此，日本政府相關人士指出，「在中國旅行社經營狀況日益嚴峻的情況下，中國當局恐怕也不得不允許重啟團體旅遊。這對日中關係帶來了正面影響」。

在中國訪日遊客大幅減少的背景下，團體旅遊重啟趨勢擴大能否有效遏止遊客數下滑，受到各界密切關注。