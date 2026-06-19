快訊

梅雨沒了…連假期間全台燒成紅蕃薯！颱風明日恐生成

淡江大橋早晚都多車…周末連假湧車潮 明天恐從早上開始塞

Uber Eats外送員毒駕被逮 客人等不到炸雞到場自取「直接目睹」傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：大陸重啟赴日旅行團 業者稱政府默許

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日媒最近發現，中國國營旅行社等機構在暑假開始前，已陸續出現重啟赴日團體旅遊的跡象。 路透
日媒最近發現，中國國營旅行社等機構在暑假開始前，已陸續出現重啟赴日團體旅遊的跡象。 路透

隨著日中關係惡化，中國政府先前形同禁止民眾參加旅行團前往日本旅遊，然而日媒最近發現，中國國營旅行社等機構在暑假開始前，已陸續出現重啟赴日團體旅遊的跡象。

日本電視台（Nippon TV）今天報導，根據日本新聞網（NNN）採訪發現，中國國營旅行社將自7月中旬起，重啟先前擱置的赴日團體旅遊。目前，一項赴東京大阪的7天6夜團體旅遊行程已經開始募集旅客。此外，多家民營旅行社自5月以來也陸續出團，重啟赴日旅遊的趨勢正逐步擴大。

報導點出，自2025年11月，日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中國政府便指示旅行社必須將赴日旅遊人數削減至以往的6成，導致團體旅遊形同被禁止。

中國旅行社的相關人士針對重啟團體旅遊透露，「主管機關態度已轉為默許，表示『由業者自行判斷』」。

對此，日本政府相關人士指出，「在中國旅行社經營狀況日益嚴峻的情況下，中國當局恐怕也不得不允許重啟團體旅遊。這對日中關係帶來了正面影響」。

在中國訪日遊客大幅減少的背景下，團體旅遊重啟趨勢擴大能否有效遏止遊客數下滑，受到各界密切關注。

日媒 旅行團 大阪 高市早苗 東京 旅行社 日本

延伸閱讀

年減60.4%！中國赴日旅客連跌6個月 5月最多遊客來源竟不是台灣

南韓加強宣傳觀光吸引「獨旅族」陸客 擬在深圳辦交流周

訪日陸客連月下滑…外國客深入日本秘境出意外 山難人數創新高

才在NHK教人怎麼「潤日」 日華裔移民仲介涉違法被捕

相關新聞

影／日本東京小學失火！3學童一度受困獲救 9師生吸入濃煙送醫

日本東京一所小學19日發生火警，目前消防人員仍持續灌救中。最新消息指出，已有8名小學生及1名教師因吸入濃煙等原因被送醫治療，具體傷勢程度目前仍不明。

日媒：大陸重啟赴日旅行團 業者稱政府默許

隨著日中關係惡化，中國政府先前形同禁止民眾參加旅行團前往日本旅遊，然而日媒最近發現，中國國營旅行社等機構在暑假開始前，已...

手機、盜版電玩淪陷 中俄駭客入侵美家庭網絡

華爾街日報17日獨家報導，數以百萬計的美國家庭安裝了已有預設後門軟體的數位家庭裝置，這種住宅代理網路(residential proxy networks)成為國家級駭客發動網路攻擊的掩護，發動網路攻擊時流量得以獲得隱藏，一般民眾日常使用的電子裝置存有面臨全球威脅的隱憂。

伊朗歌手阿瑪迪未戴頭巾公開演唱 傳遭判處74下鞭刑

伊朗歌手阿瑪迪（Parastoo Ahmadi）與樂手在內的8名製作團隊成員，據報參與一場於2024年透過YouTube...

日本東京小學竄濃濃黑煙 上百名學童因火災疏散

日本東京消防廳表示，東京都北區的瀧野川第三小學今天上午11時左右發生火災，校舍4樓的音樂教室竄出火舌，約300名學童等人...

鱷魚沒咬到卻重傷命危！3歲童疑遭人拋入池中 園長妻子急跳下救人

英國劍橋郡亨廷登（Huntingdon）18日發生一起駭人事件，一名3歲男童據報疑似遭陌生男子拋入鱷魚池，園長妻子隨後跳入圍欄救人。男童身受重傷，警方則以涉嫌企圖謀殺罪嫌逮捕一名30歲男子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。