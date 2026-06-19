伊朗歌手阿瑪迪未戴頭巾公開演唱 傳遭判處74下鞭刑

伊朗歌手阿瑪迪（Parastoo Ahmadi）與樂手在內的8名製作團隊成員，據報參與一場於2024年透過YouTube頻道直播的演唱會，被判處74下鞭刑。

「衛報」（The Guardian）報導，根據法院文件，伊朗科姆省（Qom）刑事法院裁定相關藝人須接受鞭刑，還被禁止出境2年及禁止從事藝術活動2年，罪名包括透過網路製作與發布「低俗及不道德內容」，以及違反公共道德。

雖然伊朗司法體系官方新聞機構尚未公布判決內容，但審閱相關文件的人權團體及律師指出，近年來當局持續逮捕及起訴公開挑戰政權規範的藝術工作者，顯示伊朗政府正試圖遏止文化領域的異議聲音。

29歲的阿瑪迪2024年12月在一場網路直播演出中，未佩戴頭巾演唱愛國歌曲「來自祖國青年的熱血」（Az Khoone Javanane Vatan），影片迅速在網上爆紅。

影片發布不久，她與數名音樂人一度遭到拘留，之後獲釋。當局針對影片發布行為正式立案調查，這段影片至今在YouTube已累積數百萬次觀看。

設於美國的人權組織「伊朗人權中心」（Center forHuman Rights in Iran）倡議主任甘德哈里（BaharGhandehari）指出：「阿瑪迪僅因唱歌及未戴頭巾公開露面，就被判處74下鞭刑，說明儘管伊朗當局透過戰時宣傳試圖改善國際形象，但伊朗人權狀況並未改變。」

伊朗維權法律諮詢機構Dadban律師哈扎埃利（Moein Khazaeli）表示這項判決缺乏法律依據，「依據伊朗刑法，女性唱歌、表演音樂，以及創作或傳播音樂作品都不構成犯罪，因此不應被解釋為『製作、散布或發布猥褻內容』」。

伊朗裔英國演員娜贊寧波妮亞蒂（NazaninBoniadi）指出：「阿瑪迪僅因未戴頭巾公開演唱就被判處鞭刑，再度提醒世人，儘管華府近來談論伊朗可能出現『新政權』，但伊斯蘭共和國的鎮壓機器依舊沒有改變。」

主演奧斯卡提名電影「一念菩提」（The Seed of theSacred Fig）而聞名、後被迫流亡海外的伊朗演員賽塔蕾瑪萊基（Setareh Maleki）表示，阿瑪迪的演出深深觸動了她。

她說：「當我看到阿瑪迪演唱會影片時，它重新點燃了我心中的抵抗精神。好幾天裡，我反覆觀看那些影片，並為她感到無比驕傲。」