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日本東京小學竄濃濃黑煙 上百名學童因火災疏散

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本東京消防廳表示，東京都北區的瀧野川第三小學今天上午11時左右發生火災，校舍4樓的音樂教室竄出火舌，約300名學童等人前往操場等地避難，不過傳出有數人逃往屋頂。

日本富士新聞網（FNN）與日本電視台（NipponTV）報導，火勢目前還在延燒，東京消防廳出動約50輛消防車前往現場滅火。

東京消防廳指出，曾傳出數人來不及逃出，消防人員已經救出3人。

警消目前還在確認是否有人來不及逃命。

火災 日本 富士

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