聽新聞
0:00 / 0:00
日本東京小學竄濃濃黑煙 上百名學童因火災疏散
日本東京消防廳表示，東京都北區的瀧野川第三小學今天上午11時左右發生火災，校舍4樓的音樂教室竄出火舌，約300名學童等人前往操場等地避難，不過傳出有數人逃往屋頂。
日本富士新聞網（FNN）與日本電視台（NipponTV）報導，火勢目前還在延燒，東京消防廳出動約50輛消防車前往現場滅火。
東京消防廳指出，曾傳出數人來不及逃出，消防人員已經救出3人。
警消目前還在確認是否有人來不及逃命。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。