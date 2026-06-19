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鱷魚沒咬到卻重傷命危！3歲童疑遭人拋入池中 園長妻子急跳下救人

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鱷魚沒咬到卻重傷命危！3歲童疑遭人拋入池中 園長妻子急跳下救人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國劍橋郡亨廷登18日發生一起駭人事件，一名3歲男童據報疑似遭陌生男子拋入鱷魚池，園長妻子隨後跳入圍欄救人，涉案男子已被警方逮捕。資料照片。路透 / alamy
英國劍橋郡亨廷登18日發生一起駭人事件，一名3歲男童據報疑似遭陌生男子拋入鱷魚池，園長妻子隨後跳入圍欄救人，涉案男子已被警方逮捕。資料照片。路透 / alamy

英國劍橋郡亨廷登（Huntingdon）18日發生一起駭人事件，一名3歲男童據報疑似遭陌生男子拋入鱷魚池，園長妻子隨後跳入圍欄救人。男童身受重傷，警方則以涉嫌企圖謀殺罪嫌逮捕一名30歲男子。

BBC與太陽報報導，劍橋郡警方於當地時間18日下午1時24分接獲通報，趕往「舊赫斯特強森動物園」（Johnsons of Old Hurst Zoo）。園長的妻子崔西（Tracey Johnson）協助救出這名男童，該男童據報骨盆及手臂骨折，目前仍在醫院治療，情況危急但穩定。

警方已逮捕涉案男子。太陽報指出，該男子當時正參加動物園一日遊活動。警方則表示，相信男子與男童彼此並不認識，正調查男童是否曾遭園內動物攻擊。

太陽報引述當地人士說法報導，涉案男子有學習障礙，事發時有照護人員陪同，但照護人員疑似未注意到他的動向。該人士透露，男童傷勢主要來自墜落，而非遭鱷魚攻擊，「情況本來可能嚴重得多，但他顯然因墜落而受到非常嚴重的傷害。謝天謝地，所有傷勢都不是鱷魚造成的。」

曾造訪該動物園的當地居民安尼塞利（Mike Annicelli）表示，鱷魚展示區部分區域設有透明防護板供遊客觀看，另有架高步道可俯瞰下方約4.5公尺處的鱷魚活動區，旁邊設有約1.2公尺高的圍欄，安全措施完善，也有工作人員隨時巡視，「不可能有人意外跌落」。

動物園發言人表示，出於對家屬的尊重，熱帶館將暫時關閉，直到另行通知為止，其餘區域則照常開放，有關事件的相關詢問將由劍橋郡警方統一回應。劍橋郡警局偵緝督察麥肯（Verity McCann）則說，目前正向事發時在動物園內的人員了解情況，以進一步釐清事件經過。警方也正在醫院協助男童家屬。

動物園 英國 鱷魚

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