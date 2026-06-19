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「造山者」劍橋放映 凸顯台英科技連結

中央社／ 倫敦18日專電

台灣半導體產業發展史紀錄片「造山者」英國巡迴放映來到劍橋，隨片前往的導演蕭菊貞在深耕英國多年的台僑帶領下，參訪當地科研機構和企業。

映後座談期間，有觀眾提問，為何輝達NVIDIA）在台灣設立總部，難道不畏地緣政治風險。蕭菊貞回應提到，這正凸顯台灣半導體產業鏈的難以取代性和國際影響力。

繼4月底在英國國會放映後，「造山者」15日前往倫敦大學亞非學院（SOAS），17日移師最後一站劍橋，放映會晚間於安格利亞魯斯金大學（AngliaRuskin University）舉行。

「造山者」劍橋放映會由歐洲玉山科技協會、劍橋台灣人協會、劍橋台灣商會共同舉辦。歐洲玉山科技協會以及今年5月成立的劍橋台灣商會皆以促進台灣在科技領域與國際產業、研發機構和學術單位的合作為主要目標。

出席放映會的駐英國副代表江雅綺開場致詞表示，「造山者」在劍橋放映別具意義，因為劍橋象徵的精神在許多方面與「造山者」的核心主題相互呼應。

江雅綺說，「造山者」呈現台灣科技產業克服萬難「從無到有」的故事，展現一群人如何憑著「台灣一定要成功」的信念，讓不可能成為可能。如今全球90%以上的高階晶片產自台灣，台灣位居世界人工智慧（AI）革命核心。

劍橋則是世界的研發重鎮，見證許多改變人類歷史的科學成就。江雅綺舉例，奠定AI理論基礎的數學家圖靈（Alan Turing）是劍橋大學畢業生，半導體設計頂尖企業安謀（ARM）也設總部於劍橋。劍橋的豐厚研發創新能量，搭配台灣強大的製造能力，正是最佳夥伴。

歐洲玉山科技協會副會長、劍橋台灣商會會長吳明璁告訴中央社，劍橋在人工智慧、半導體產業（特別是在矽智財和晶片設計）、大數據、基因研究與應用、生物科技、精準醫療等領域，占有國際舉足輕重地位。

蕭菊貞在劍橋參訪了基因與遺傳非營利研究機構「維康桑格研究所」（Wellcome Sanger Institute），以及ARM總部。

吳明璁說，期待藉由「造山者」放映會加深英國各界對台灣的認識，並透過各項延伸活動促進英國與台灣攜手創造不同領域的下一個「護國神山」。

劍橋 輝達 NVIDIA

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