西班牙加泰隆尼亞爆發野火 馬德里巴塞隆納間高鐵中斷

西班牙東北部加泰隆尼亞自治區的1段高速鐵路附近爆發野火，鐵路公司為了救火起見，今天被迫將西班牙首都馬德里和加泰隆尼亞首府巴塞隆納之間的高鐵服務中斷。

路透社報導，西班牙國家氣象局已警告，今年夏季首波熱浪將來襲，21日起火災風險將大幅上升，特別是在北部的內陸地區。

這起野火發生在連接加泰隆尼亞（Catalonia）兩市鎮萊斯博傑斯布蘭克斯（Les Borges Blanques）和萊斯普盧加德佛朗科里（L'Espluga de Francoli）的鐵路線附近。西班牙鐵路基礎設施管理公司（Adif）和西班牙國家鐵路公司（Renfe）表示，應消防人員請求，雷里達（Lleida）與塔拉戈納（Tarragona）高鐵站之間的列車服務已暫停。

西班牙氣象局預報，20日起氣溫將上升，21日升溫將更猛烈，特別是在西班牙西北部的加利西亞自治區（Galicia）和北部的坎達布連海岸（Cantabrian Coast）地帶。

根據預報，西班牙內陸谷地的高溫可能將超過攝氏36至38度，東部谷地更將達到40度，埃布羅河（Ebro）和一些主要河川的谷地可能會到攝氏38至40度，局部地區還有些微機會在22日飆上42度，當天也將是這波熱浪在許多地區達到高峰時。