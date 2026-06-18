阿拉伯聯合大公國保護兒童 禁15歲以下使用社群媒體

阿拉伯聯合大公國今天宣布，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。先前已有澳洲、英國和加拿大等國採取類似措施，如今加入行列的國家越來越多。

法新社報導，根據官方阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）的消息，阿聯內閣做出決議，「將社群媒體的最低使用年齡定為15歲。未達這個年齡的兒童不得在社群媒體平台建立、使用或經營個人帳號」。

決議補充說，15歲以下兒童禁止「使用這類平台的所有功能，包括社交互動、發布內容、留言、分享、加入公開群組、開設頻道或任何大規模互動空間」。

決議規定，社群媒體平台必須隨時追蹤是否有15歲以下兒童建立的帳號，並將其關閉，否則面臨被封鎖的風險。平台有12個月的過渡期來合規。

阿聯通訊社報導，阿聯的媒體和電信事務主管機關有權對未遵守規定的社群平台採取「一切必要措施」，包括「警告、局部或全部封鎖平台，或是相關行政處罰」。