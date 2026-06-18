日本新幹線包廂細節亮相 東京到新大阪1萬2000元

日本JR東海及JR西日本今天公開10月推出的包廂座位Supreme Class內部細節，並宣布往返東京站到新大阪站的包廂，一名成人單程票價最貴為6萬790日圓（約新台幣1萬2000元）。

日本讀賣電視台（ytv）報導，根據東海旅客鐵道公司（簡稱JR東海）及西日本旅客鐵道公司（簡稱JR西日本）等公司資料，Supreme Class預計將在東海道、山陽新幹線的「希望號」（Nozomi）、「光號」（Hikari）和「回聲號」（Kodama）上登場，運行區間為東京站至博多站之間。

包廂座位將分為「獨立式包廂」（Supreme ClassCabin）與「半獨立式包廂」（Supreme Class Seat）兩種型態。

「獨立式包廂」將從今年10月開始上路，分別在7號車廂與10號車廂各設置1間，內部座椅可調椅背斜度。

其中7號車廂的包廂座位最多可容納2人，若由1名成人單獨使用，東京到新大阪的單程票價為6萬790日圓（約新台幣1萬2000元）；若是2人共同使用，則除了上述的1人費用外，另一人只需額外購買乘車券和特急券即可。

另外，限1人使用的10號車廂個人包廂票價則為4萬2390日圓（約新台幣8328元），將於今年9月15日開放預約。

預計於2027年度內導入的「半獨立式包廂」，票價目前尚未定案，預計將在10號車廂設置6個座位。這種座位配有腿部靠墊，而且前後的座椅能轉成面對面乘坐。

無論是哪一種座位，乘客都可以在車內享受免費的餐飲服務。飲料方面有酒精飲料和咖啡等，還可以品嚐到沿線地區特色點心。此外，車內不僅提供專用無線網路（Wi-Fi），乘客還能透過平板電腦自由調整照明與空調。

乘客可透過網路預約服務「Express 預約」和「Smart EX」訂位，並且能用綁定的IC卡或QR Code來上鎖包廂房門，安全隱私防護相當嚴密。

這也是自2003年新幹線100系電聯車退役以來，東海道新幹線時隔23年再度引進設有包廂的車型，更是「希望號」首度採用這種設計。

報導分析，在東京站到大阪站區間，東海道新幹線一直在與航空業激烈競爭。由於過去新幹線基本上只劃分為「自由座」、「對號座」和「綠色車廂（相當於台灣高鐵商務艙）」，因此部分注重隱私與安全感的客群，有時會選擇航程時間較短的飛機。這次透過導入比綠色車廂更高級的艙等，期盼能滿足各類旅客的多元需求。

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