6月起正式開罰！日本澀谷取締亂丟垃圾 半個月揪210件

日本東京都澀谷區6月1日起對亂丟垃圾正式祭出罰則，凡是亂丟垃圾，可以被當場開罰2000日圓（約新台幣400元）。截至16日，半個月內已開出210件罰單。面對垃圾桶不足，澀谷區計劃設置智慧垃圾桶，希望透過執法與配套措施雙管齊下，改善市容環境。

除了針對丟垃圾開罰，澀谷區也要求部分商家設置垃圾桶，若未依規定設置，最高可處5萬日圓罰款。

不過，實際情況仍面臨不少挑戰。TBS採訪發現，有些地點在同一晚就有兩人因亂丟垃圾遭開罰，部分區域甚至形成「垃圾堆積點」，使後來經過的人抱持「大家都丟在這裡，我也可以丟」的心態，成為執法難題。

另一方面，日本觀光廳調查顯示，「垃圾桶太少」連續3年成為外國旅客在日本旅遊時最困擾的問題，高於語言溝通不良、觀光景點過於擁擠，以及大眾交通使用不便等。

日本曾因反恐考量，大舉撤除公共垃圾桶，導致民眾與觀光客經常面臨「想丟卻無處可丟」的窘境。事實上，澀谷的商店街約在2000年前後，曾恢復設置公共垃圾桶約1年，但除了垃圾外，有人棄置雨傘、自行車等大型物品，造成管理及清運成本大幅增加，最終停止設置垃圾桶，改為加強清掃街道。

為改善現況，澀谷區計劃於2026年度內設置SmaGO智慧垃圾桶。這款垃圾桶具備自動壓縮垃圾功能，可將原本120公升容量提升至約5倍，有效降低清運頻率。

然而，智慧垃圾桶維護成本同樣不低。地方政府估算，光是垃圾桶的營運，每月的人事費、垃圾袋及垃圾處理費就高達約100萬日圓，長期維持並不容易。

對此，澀谷區長長谷部健日前在區議會表示，未來將考慮在垃圾桶外部貼上企業廣告，透過廣告收入建立自給自足的營運模式，尋求長期設置垃圾桶的可能性。

東京都也宣布，將自6月起受理地方政府及交通業者申請智慧垃圾桶補助，經費將來自住宿稅。

東京都正推動住宿稅由固定金額改為按住宿費比例課稅，未來稅收可望增加。住宿稅不僅由東京都民負擔，也由到東京旅遊的旅客共同負擔，因此東京都希望利用這筆收入改善公共服務，例如增設垃圾桶等公共設施。

對於罰則效果，各界也提出不同看法。部分人士認為，2000日圓的罰款金額仍偏低，若提高至1萬日圓，將能進一步提升嚇阻效果。