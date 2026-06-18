飯店越早訂越虧？訂房網揭真相 「這時間下單」住宿費省44%

暑假旅遊旺季即將到來，不少民眾開始規劃出國行程，但打開訂房網站後，房價往往令人卻步。過去許多人深信「提早訂房最划算」，甚至認為越早搶訂越能撿到便宜，不過近日一項調查卻顛覆這項訂房觀念。根據飯店訂房平台Hotels.com公布的「2026飯店價格指數」顯示，相較於提前4個月以上預訂，在入住前一周才完成訂房的旅客，平均能節省高達44%的住宿費用，顯示影響房價的關鍵未必是提早規劃，而是掌握正確的訂房時機。

綜合外媒「亞洲經濟」、「NEWS1」報導，這項調查分析全球9個國家、超過1.1萬名旅客的訂房數據，其中也包含約1000名南韓旅客資料。研究發現，「最後一刻訂房」反而可能成為最有效的省錢策略，平均能節省44%的訂房費用，即使鎖定四星級飯店，入住前一周預訂仍可平均省下36%的費用。

此外，入住日期也會明顯影響價格，數據顯示，海外飯店以周四入住最便宜，而周六則是全年房價最高的入住日。換言之，若能選擇在周四入住並搭配最後一刻預訂，便可能獲得最理想的住宿折扣。

除了掌握訂房時間外，避開熱門旅遊檔期同樣重要。報告指出，每年2月以及3月第二周通常是全球飯店價格相對低點，而適逢連假與賞楓旅遊旺季的10月初，則是全年房價最昂貴的時段之一。若想進一步壓低預算，部分城市近一年房價也出現明顯下滑，例如日本鹿兒島平均房價年減20%、美國拉斯維加斯下降15%、越南峴港下降10%。

旅遊平台Expedia Group亞洲公關主管拉維尼亞（Lavinia Rajaram）認為，若能同時調整旅遊時間與目的地，不僅能降低住宿支出，也更有機會享受較佳的旅遊品質。

值得注意的是，許多人認為五星級飯店價格高不可攀，但部分海外城市其實提供相當具有吸引力的高CP值選擇。數據顯示，越南芽莊五星級飯店平均每晚約19.9萬韓元（約新台幣4,088元）、馬來西亞吉隆坡約24.2萬韓元（約新台幣4,972元）、菲律賓馬尼拉約24.9萬韓元（約新台幣5,115元）、印尼雅加達約26.4萬韓元（約新台幣5,423元）、泰國曼谷約27.6萬韓元（約新台幣5,670元），皆能以相對親民的價格入住高級飯店。

調查也發現，海外旅客從四星升級至五星級飯店平均僅需多支付39%的費用，但在國內市場同樣升級則可能增加超過113%的支出。另一方面，年輕世代對豪華住宿的定義也逐漸改變，與其追求飯店星級，他們更重視景觀視野、房間空間、客房服務與智慧化設施等實際住宿體驗。拉維尼亞指出，未來旅遊消費者若能善用訂房時機、選擇淡季出遊並靈活安排住宿等級，將比一味追求早鳥優惠更能有效節省旅遊預算。