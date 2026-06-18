世界難民日前夕 馬來西亞NGO憂洛興雅仇恨言論升溫

「世界難民日」將屆，馬來西亞社會對洛興雅難民議題討論持續升溫。無國界醫生人員今天投書媒體指出，近期網路出現大量針對洛興雅難民的假訊息與仇恨言論，呼籲社會以事實與同理心看待難民處境。

聯合國將每年6月20日訂為「世界難民日」，藉此提高國際社會對難民處境的關注。難民是指因種族、宗教、國籍、政治立場，或特定社會身分而面臨迫害風險，被迫離開原居國，且無法或不願接受原屬國保護的人。洛興雅人被視為當今全球主要的難民群體之一。

馬來西亞雖未簽署1951年「難民地位公約」，但仍是東南亞重要的難民收容國之一。統計顯示，在大馬登記的難民與尋求庇護者中，19萬3824人來自緬甸，其中洛興雅人達12萬6144人。緬甸難民也是馬來西亞人數最多的難民群體。

無國界醫生（馬來西亞）對外事務經理賈絲妮塔．奈兒（Jasnitha Nair）今天在「新海峽時報」（NewStraits Times）投書指出，每逢世界難民日，服務難民社群的組織都會藉由媒體分享洛興雅人的處境與故事，但今年的情況有些不同。

賈絲妮塔表示，不論是否從事人道工作，許多人都注意到近期針對洛興雅難民出現一波嚴重的錯誤資訊、假訊息及仇恨言論。洛興雅人與其他人一樣，在經歷數十年的壓迫後，所需要的無非是教育、醫療照護，及自主選擇人生的權利。

她指出，幾乎所有逃離緬甸的洛興雅人都希望有朝一日能返回家園。然而，部分網路留言甚至出現要求將洛興雅人「燒死」、「性侵」、「奴役」或「像烏鴉一樣射殺」等仇恨言論。這種情況不應被視為正常，更令人難以接受。

賈絲妮塔表示，許多馬來西亞人願意不分種族與宗教，主動幫助有需要的人。因此，對於網路上不斷重複、刻意煽動憤怒情緒的內容，民眾應保持懷疑並提高警覺。

她並透過投書警告，人工智慧（AI）生成圖片及機器人帳號正不斷放大反洛興雅情緒，讓仇恨情緒從網路蔓延至現實生活。她呼籲民眾分享經過查證的資訊，而非散播充滿臆測、煽動情緒或去人性化的內容。

這批洛興雅難民面對大馬社會責難，多數隱身於社會各角落。他們不僅須躲避執法人員取締，也必須面對沉重生活壓力。不少人在吉隆坡周邊的士拉央市場打零工維生，也有少數人在武吉免登商圈乞討度日。

大馬社會對洛興雅人衍生的社會問題看法不一。反對者認為他們占用公共資源，並有治安與社會問題；支持者則主張應從人道角度看待難民處境，並尋求更完善的制度與管理機制。