暴瘦剩20公斤…日本16歲少女遭「嚴刑逼供」離世 筆記全是淚痕：想媽媽

日本兵庫縣爆出一起引發爭議的案件，一名少女因涉嫌攻擊事件遭逮捕並拘留18天，期間她始終否認指控，卻被限制與家人接觸。獲釋後，她被診斷出創傷後壓力症候群（PTSD），身體狀況急速惡化，體重一度降至約20公斤，最終因嚴重營養不良離世。家屬質疑調查過程存在問題，已向政府提起訴訟要求釐清責任。

據日本富士新聞網（FNN）報導，一名16歲少女露娜（化名）生前在家人經營的身心障礙支援機構協助工作，不僅參與照護事務，還取得相關資格，希望未來能投入長期發展。母親形容，女兒最喜歡與身心障礙兒童相處，「只要在他們身邊，她就會變得很開心」。

事件起於2024年2月的一場情人節活動。當時一名重度智能障礙住戶疑似出現攻擊行為，露娜與男性工作人員上前制止，但事後卻有人報警，指稱過程中肢體接觸可能涉及不當行為。數月後，兩人突然遭警方以涉嫌攻擊罪名逮捕，令家屬錯愕。

在拘留期間，露娜始終否認相關指控。她在筆記中反覆記錄調查過程中的提問，例如「他們問我有沒有打過別人的下巴」、「你真的打了，對吧？」並一再強調「但我真的沒有做」。根據審訊記錄，審訊人員曾表示：「如果你現在告訴我，事情會容易些。」並提到「我不想關閉這個機構什麼的，所以別給媽媽添麻煩。」家屬也指出，少女在拘留期間被禁止與家人見面或通信，調查當局試圖以此迫使她認罪，僅能透過律師與外界聯繫。隨著時間拉長，她的身心狀況明顯惡化，逐漸出現無法正常進食等情形，身體也迅速衰弱。

家屬公開的拘留筆記內容更令人心碎。上頭字跡混亂、夾雜淚痕，她寫道：「我愛媽媽，我想快點見到你，我想和媽媽一起出去，我想自由，我想永遠和媽媽一起出去，我想跟著你去便利商店，去任何地方，媽媽是世界上最棒、最受愛戴的媽媽。」多頁紙張甚至可見淚水暈開的痕跡。她也多次寫下對自由的渴望：「我什麼都沒做，為什麼會變成這樣？」、「我不會放棄」。

期間辯護律師曾申請解除部分限制，希望讓家屬得以探視，但遭法院拒絕。拘留期間也曾兩度延長，露娜曾因脫水而昏倒送醫，直到第18天才獲釋，且最終未被起訴。

然而獲釋並未帶來轉機，母親回憶，女兒走出拘留所時已經瘦到「像變了一個人」，骨瘦如柴、幾乎無法站穩。返家後仍無法正常進食，並被診斷出PTSD，時常陷入驚恐與崩潰狀態，短短數月內她的體重驟降至約20公斤，每天都坐在輪椅上，最終在去年12月因極度營養不良過世。

至於案件調查部分，家屬與律師質疑警方僅採信單一報案者說法，未充分調查其他現場證詞，並批評在缺乏明確逃亡或湮滅證據風險下仍實施長時間拘留，涉及日本社會長期爭議的「人質司法」問題。目前家屬已向日本政府與兵庫縣提出約1億日圓（約新台幣1,966萬元）賠償訴訟，相關單位則回應不便評論。