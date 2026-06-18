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澳洲離島禽流感肆虐 逾1萬3000隻海豹幼獸死亡

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導

澳洲科學家今天表示，一種高致病性禽流感病毒株感染亞南極火山島上的象鼻海豹繁殖族群後，導致逾1萬3000隻幼獸死亡。

法新社報導，研究人員去年10月抵達當地進行考察時，發現偏遠的赫德島（Heard Island）與麥唐納群島（McDonald Islands）遍布海豹屍體。

基因檢測證實，具高度傳染性的H5型禽流感病毒株造成當地海豹、企鵝及禽鳥死亡，這是澳洲海外領地首次發現這種病毒。

澳洲南極計畫（Australian Antarctic Program）的科學家指出，南象鼻海豹幼獸在疫情中首當其衝，在部分繁殖族群中，幼獸死亡率甚至高達97%。

去年10月與今年1月進行的地面及空中調查發現，有1萬3300隻象鼻海豹幼獸喪命。

研究人員表示，病毒可能是去年8月由來自克羅塞群島（Crozet Islands）的受感染野生動物帶入。

赫德島與麥唐納群島位於澳洲本土西南方約4000公里處，無人居住，登島需獲澳洲政府許可。

當地去年4月被美國總統川普（Donald Trump）列入國際關稅名單時，意外成為媒體焦點。

澳洲 禽流感 海豹

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