訪日陸客連月下滑…外國客深入日本秘境出意外 山難人數創新高

日本估計，5月份造訪日本的外國人為355萬9900人次，較去年同月減少3.6%，而中國遊客數量也因為日中關係惡化持續低迷；另據統計，在日遇到山難的外國人數與案例均創新高。

日本共同社報導，日本政府觀光局（JNTO）17日公布5月份外國人入境日本的估計值，同時指出，當月份的訪日外國人數量，連續兩個月下滑。

報導分析，受到日本首相高市早苗的「台灣有事」論影響，中國遊客數量連續6個月下滑，與去年同期大幅減少60.4%，僅剩31萬3000人次，但另一方面，來自美國及歐洲各國的遊客則有所增加，而中東局勢帶來的衝擊則似乎只局限於部分地區。

而先前因伊朗局勢惡化，在4月份減少的中東地區遊客數量，5月份則大幅成長67.8%，達到3萬9000人次。雖然受航班減少影響，導致部分國家遊客下滑，但由於伊斯蘭教今年的相關節日適逢5月，進而帶動該地區整體成長。

外籍遊客逐漸深入日本秘境，也敲響了安全警鐘。

日本警察廳（相當於警政署）今天發布的最新統計顯示，2025年日本全國的山難人數達3623人，較2024年增加266人之外，也創下自1961年有紀錄以來的歷史新高。

日本時事通信社報導，2025年山難事故為3122件，較2024年增加176件，是有統計以來第2多。去年山難的死者、失蹤者則為332人，與2024年相比增加32人。其中，在訪日外國人之中，山難案例與人數分別達174件與246人，雙雙創下2018年以來新高。

山難人數較多的地區分別是橫跨關東與中部的秩父山地、神奈川縣西北部的丹澤山地，以及東京都西部的高尾山一帶等。秩父山地的山難人數達171人，丹澤山地為168人，高尾山則有106人。

富士山則因導入登山管制措施，山難人數比2024年減少34人，降至49人。若依都道府縣別來看，長野縣以392人居冠，北海道以250人排第2，山梨縣則以219人排第3。

山難受害者之中有接近半數是60歲以上的民眾，其中以70多歲的749人最多。報導指出，在死者、失蹤者當中，60多歲以上的受害者就佔了約2/3，推測是體力等因素影響所致。其中，只有698人提交登山計畫書，不到全體遇到山難者的2成。

數據顯示，遭逢山難的訪日外國人比2024年增加111人，達到246人，其中死者、失蹤者有6人。在這之中，滑行於指定雪道以外的案例以及登山的訪日外國人就佔了約8成。

事故原因多半是迷路、跌倒、滑落等。而因被熊隻襲擊導致受害的案例為27件，急遽增加，為2024年的3倍。

日本警察廳負責人強調：「充分的計畫與準備、提交登山計畫書都很重要」，並指出，雖然利用手機全球定位系統（GPS）功能與登山地圖App的登山客日益增加，但同時也會面臨電池耗盡或處於訊號範圍外等狀況，因此呼籲大眾勿過度信賴手機工具，應合併使用紙本地圖與指南針。