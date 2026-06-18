台灣原創角色聚曼谷 泰國首場IP藝術展現創意能量

泰國首場結合創意與角色IP的藝術展登場，來自台灣的團隊SpaceRabbit Studio首次赴泰展出自創的外星人角色IP，透過繪本、公仔和動畫呈現，吸引民眾目光。展會上還有台灣的「黃阿瑪的後宮生活」IP，及日本和香港等逾10國的團隊參與。

泰國首屆國際創意與IP藝術展「THΞPOP 2026」今天起至21日在曼谷的中央世界（Central World）購物中心PULSE區登場。主辦方曼谷當代藝術策展公司（BCAF）表示，展會以「自由綻放」（Safe toBloom）為主題，希望打造開放包容的創意空間，讓亞洲各地藝術家與新銳創作者盡情施展才華。

來自台灣的創作團隊Space Rabbit Studio由Kuni和Wendy組成，目前定居紐約，這是他們首次將自創的Space Rabbit角色帶到東南亞。他們兩人分別具備動畫與行銷背景，為打造共同創作的空間，發想出「太空」為概念，創造出這名來到地球觀察人類行為的外星角色。

Kuni指出，Space Rabbit以天真單純的視角觀看世界，作品內容多取材自角色在地球及其母星的日常片段。例如它看到人類面對食物先拍照的行為，便將其視為理所當然的習慣，藉由外星人的觀察重新詮釋人類生活，呈現幽默且富有想像力的敘事風格。

除了插畫與動畫創作外，Space Rabbit Studio的玩具作品皆採純手工製作，從開模到生產均由團隊自行完成，產量有限，另外作品也結合動畫呈現，讀者可以透過手機掃描QR Code，讓原本靜態的畫作動起來。

曼谷當代藝術策展公司執行長楊晴莉表示，她長期從事藝術市場與策展工作，觀察到許多創作者擁有豐沛創意能量，卻缺乏能與市場及收藏家對接的平台，因此決定舉辦這場國際IP展會。

楊晴莉向中央社指出，IP不僅是角色或玩具，更包含創作者的世界觀、故事與品牌價值。

此次展會集結來自10多個國家與地區、有超過60組藝術團隊，包含台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」、霹靂布袋戲、醜白兔，及旅居紐約的台灣創作團隊Space Rabbit Studio。

另外，香港潮玩品牌Fools Paradise將由3位核心藝術家參展，並打造泰國限定款的全球首發作品，在Instagram擁有逾600萬粉絲的印尼插畫團隊「Tahilalats」及日本、泰國本地的藝術家也都會參展，以呈現亞洲IP產業多元發展面貌。

楊晴莉補充說，為期4天的展會將舉辦創作工作坊，設置黑光藝術裝置展區，以及大型角色雕塑、打卡點與沉浸式主題區，同時還會舉辦藝術家分享講座、粉絲見面會、簽名會及木雕表演。