快訊

利率連九凍！房市政策不變 央行：擔憂民眾信用擴張

對伊朗飛彈紅線鬆動？川普：其他國家都有 他們有「也不會炸掉地球」

藍營人士接連出訪 傳鄭麗文訪美規格降級？朱立倫曝我國最大困境

聽新聞
0:00 / 0:00

羽田機場傳意外！乘客iPhone在機內起火 英國航空客機一度取消起飛

中央社／ 東京18日綜合外電報導
英國航空公司一架客機今天從日本羽田機場起飛前，有乘客的智慧型手機iPhone在機內起火。圖為一名旅客在東京羽田機場候機。圖／路透社資料照
英國航空公司一架客機今天從日本羽田機場起飛前，有乘客的智慧型手機iPhone在機內起火。圖為一名旅客在東京羽田機場候機。圖／路透社資料照

英國航空公司一架客機今天從日本羽田機場起飛前，有乘客的智慧型手機iPhone在機內起火，使這架班機一度返回停機坪，且消防單位曾出動10輛消防相關車輛戒備。

「朝日新聞」報導，東京羽田機場的主管機關東京機場事務所說明，這架班機的目的地為英國倫敦，原定在今天下午1時5分起飛。這架飛機從停機坪往跑道移動期間，發生這起事件。當時有乘客的智慧型手機起火且冒煙後，機內的人已經透過機內的滅火器滅火。

東京機場事務所表示，截至今天下午1時30分時，尚未傳出有人受傷或身體不適的消息。

而這架英航（British Airways Plc, BA）機上的乘客加機組人員共211人。

東京機場事務所指出，這架飛機一度取消起飛，返回停機坪，不過確認安全無虞之後，仍照原定計畫出發。

日本富士新聞網（FNN）報導，警方表示，火勢後來由空服人員撲滅；消防單位一度為此出動10輛消防相關車輛戒備。

而這架飛機在事發約1小時後起飛。

羽田機場 iPhone 日本 智慧型手機

相關新聞

什麼是韓國極右派？政治真相大檢視！

全盤查核《鏡新聞》與許東爀對南韓地方選後的內容誤導

羽田機場傳意外！乘客iPhone在機內起火 英國航空客機一度取消起飛

英國航空公司一架客機今天從日本羽田機場起飛前，有乘客的智慧型手機iPhone在機內起火，使這架班機一度返回停機坪，且消防...

「阿爾巴尼亞不出售！」川普女婿千億渡假村開發案，引爆反政府示威風暴

阿爾巴尼亞發生大規模示威抗議，民眾從6月1日開始聚集在首都地拉那，到6月14日時一度達到十多萬人。抗議的主要訴求，是要政府即刻停止阿爾巴尼亞西南部保護區的大型渡假村開發計畫，而隨著抗議持續，要求總理艾迪．拉馬（Edi Rama） 下台的聲浪也開始出現。

飯店最髒不是馬桶！出國旅遊5大衛生地雷曝光 這1物細菌量驚人

出國旅遊除了怕班機延誤、行李遺失，若不小心生病也是一大困擾，英國比價網站Quotezone.co.uk近日公布旅客最常犯的「5大超髒習慣」，從飯店電視遙控器、行李箱到飛機座椅口袋，都可能成為細菌溫床。其中更有研究指出，飯店遙控器含菌量恐比馬桶座還驚人。

18歲少女到富豪家當幫傭 竟遭少爺、司機多次性侵致孕後慘死

巴基斯坦一起少女幫傭遭性侵致死案，近日引發社會譁然。年僅18歲的阿伊莎（Ayesha）為了補貼家計，前往拉合爾一戶富裕人家擔任住家女傭，沒想到工作期間卻多次遭雇主兒子與司機性侵，後來更被迫接受非法墮胎手術，最終因併發症惡化身亡。她生前在病床上錄下影片，控訴自己遭遇的痛苦經歷，影片曝光後在社群平台瘋傳，也讓整起案件受到外界關注。

垃圾燒完竟煉出黃金！日本焚化廠狂撈1260萬 作業流程曝光

垃圾燒完後，竟然還能煉出黃金！日本神奈川縣相模原市近日公布，當地南清掃工場從焚化爐底部殘留的「爐底砂」中回收貴金屬，2025年不只回收黃金、白銀，還包含鉑金、鈀金等稀有金屬，出售收入高達6143萬日圓（約新台幣1260萬元），創下該回收事業啟動以來新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。