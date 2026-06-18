羽田機場傳意外！乘客iPhone在機內起火 英國航空客機一度取消起飛

英國航空公司一架客機今天從日本羽田機場起飛前，有乘客的智慧型手機iPhone在機內起火，使這架班機一度返回停機坪，且消防單位曾出動10輛消防相關車輛戒備。

「朝日新聞」報導，東京羽田機場的主管機關東京機場事務所說明，這架班機的目的地為英國倫敦，原定在今天下午1時5分起飛。這架飛機從停機坪往跑道移動期間，發生這起事件。當時有乘客的智慧型手機起火且冒煙後，機內的人已經透過機內的滅火器滅火。

東京機場事務所表示，截至今天下午1時30分時，尚未傳出有人受傷或身體不適的消息。

而這架英航（British Airways Plc, BA）機上的乘客加機組人員共211人。

東京機場事務所指出，這架飛機一度取消起飛，返回停機坪，不過確認安全無虞之後，仍照原定計畫出發。

日本富士新聞網（FNN）報導，警方表示，火勢後來由空服人員撲滅；消防單位一度為此出動10輛消防相關車輛戒備。

而這架飛機在事發約1小時後起飛。