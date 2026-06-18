飯店最髒不是馬桶！出國旅遊5大衛生地雷曝光 這1物細菌量驚人

出國旅遊除了怕班機延誤、行李遺失，若不小心生病也是一大困擾，英國比價網站Quotezone.co.uk近日公布旅客最常犯的「5大超髒習慣」，從飯店電視遙控器、行李箱到飛機座椅口袋，都可能成為細菌溫床。其中更有研究指出，飯店遙控器含菌量恐比馬桶座還驚人。

Quotezone.co.uk整理出的旅遊5大不衛生習慣包括：第一，忘記擦拭飯店電視遙控器；第二，把行李箱放上飯店床鋪；第三，將私人物品塞進飛機座椅口袋；第四，在飯店房間或飛機上打赤腳；第五，碰完護照、機場觸控螢幕或指紋掃描設備後，沒有洗手或消毒。

調查指出，不少旅客在機場、飯店與飛機上，都會在不知不覺間接觸大量細菌，像是飯店房間裡的電視遙控器，就是最容易被忽略的衛生死角之一。調查顯示，17％旅客使用飯店遙控器前，從來不會先擦拭消毒，但過去研究指出，遙控器可能藏有比馬桶座更多的細菌。

另一項常見地雷，則是把行李箱直接放上飯店床鋪，行李箱在旅途中一路經過機場地板、行李輸送帶、計程車後車廂與街道路面，輪子和底部早已沾滿髒污，若一進房間就把行李箱攤在床上，等於把外頭一路帶來的細菌，全都轉移到準備入睡的床單上。

飛機上也有不少衛生盲點，許多人會順手把手機、護照、耳機或零食塞進前方座椅背後的口袋，但這個位置其實未必會在每趟航班之間徹底清潔。報導指出，過去研究曾發現，包括MRSA抗藥性金黃色葡萄球菌在內的細菌，可能在座椅口袋布料上存活長達7天。

此外，不少旅客到飯店或搭飛機時會習慣打赤腳，但這也被列為不衛生習慣之一，無論是飯店房間地板、走廊，或是飛機機艙內，都可能殘留肉眼看不見的髒污與細菌，專家建議，旅行時最好準備拖鞋或室內鞋，避免赤腳在公共空間走動。

最後一項容易被忽略的地雷，則是摸完護照、自助報到機、機場觸控螢幕或指紋辨識機後，沒有洗手或消毒。調查顯示，15％旅客在碰完護照後不會清潔雙手，另有10％旅客使用機場觸控螢幕或指紋掃描設備後，也沒有洗手或消毒。

Quotezone旅遊保險專家海倫・羅爾夫（Helen Rolph）提醒，機場、飛機與飯店人來人往，都可能是細菌與病毒聚集的熱點，若不注意衛生，可能讓期待已久的假期被疾病打亂，她建議，旅客出門時可隨身攜帶消毒濕紙巾或乾洗手，並養成清潔雙手、擦拭共用物品表面的習慣，才能把紀念品帶回家，而不是把一堆不必要的細菌也一起帶回來。