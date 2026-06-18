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18歲少女到富豪家當幫傭 竟遭少爺、司機多次性侵致孕後慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
巴基斯坦一起少女幫傭遭性侵致死案，近日引發社會譁然。示意圖／AI生成
巴基斯坦一起少女幫傭遭性侵致死案，近日引發社會譁然。示意圖／AI生成

巴基斯坦一起少女幫傭遭性侵致死案，近日引發社會譁然。年僅18歲的阿伊莎（Ayesha）為了補貼家計，前往拉合爾一戶富裕人家擔任住家女傭，沒想到工作期間卻多次遭雇主兒子與司機性侵，後來更被迫接受非法墮胎手術，最終因併發症惡化身亡。她生前在病床上錄下影片，控訴自己遭遇的痛苦經歷，影片曝光後在社群平台瘋傳，也讓整起案件受到外界關注。

據《每日郵報》報導，阿伊莎原本和許多巴基斯坦年輕女性一樣，為了分擔家中經濟壓力，離家到拉合爾工作。然而法院文件顯示，她在雇主家工作約一年期間，指控遭到雇主兒子及司機多次性侵。

去年11月，阿伊莎發現自己月經遲遲未來，並告知雇主妻子，隨後被要求驗孕，結果確認懷孕。阿伊莎聲稱，雇主一家為了維護家族名聲，強迫她服用墮胎藥，導致身體狀況急遽惡化。她之後返回故鄉費薩拉巴德（Faisalabad）休養，但健康情況仍未好轉。

阿伊莎的父母帶她到當地診所檢查，醫師確認她仍處於懷孕狀態。家屬隨後聯繫拉合爾的雇主，對方卻要求他們將阿伊莎帶回拉合爾。法院文件指出，當時阿伊莎已懷孕5個月，之後在雇主威脅下，被帶到一間私人診所接受手術，過程中發現腹中胎兒已死亡。

年僅18歲的阿伊莎（Ayesha）工作期間卻多次遭雇主兒子與司機性侵，後來更被迫接受非法墮胎手術，最終因併發症惡化身亡。圖擷自X
年僅18歲的阿伊莎（Ayesha）工作期間卻多次遭雇主兒子與司機性侵，後來更被迫接受非法墮胎手術，最終因併發症惡化身亡。圖擷自X

手術後，阿伊莎始終沒有恢復健康，死亡前一個月多次進出醫院治療。她最後一次被送往拉合爾醫院後，病情仍持續惡化，最終在5月26日不幸身亡。警方表示，阿伊莎生前曾向警方作證，揭露自己長期遭受的侵害。

這起案件直到上周才因阿伊莎病床上的控訴影片在網路上流傳而曝光。影片中，她描述自己遭性侵、威脅與強迫墮胎的經歷，引發巴基斯坦民眾憤怒，不少網友在社群平台發文要求為她討回公道。

目前，遭阿伊莎指控的司機、雇主兒子，以及雇主本人，正因涉嫌集體性侵與謀殺接受調查。其中司機已被羈押，但雇主及其兒子已獲准保釋。警方也表示，將持續調查替阿伊莎進行非法墮胎手術的私人診所人員。

阿伊莎的父親接受BBC Urdu訪問時表示，自己先前並不知道女兒長期遭受侵害，直到她回到費薩拉巴德後身體惡化，才從醫師口中得知女兒懷孕。他悲痛形容，聽到消息當下「雙腿都在發抖，感覺天都要塌下來」。

報導指出，巴基斯坦女性遭遇性暴力問題長期存在，但在保守社會氛圍下，許多受害者因害怕汙名化而不敢報案，加上司法制度缺陷與警方調查不力，導致相關案件經常難以伸張正義。阿伊莎案曝光後，也再度引發外界對女性、童工及住家幫傭處境的關注。

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