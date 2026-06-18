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垃圾燒完竟煉出黃金！日本焚化廠狂撈1260萬 作業流程曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

垃圾燒完後，竟然還能煉出黃金日本神奈川縣相模原市近日公布，當地南清掃工場從焚化爐底部殘留的「爐底砂」中回收貴金屬，2025年不只回收黃金、白銀，還包含鉑金、鈀金等稀有金屬，出售收入高達6143萬日圓（約新台幣1260萬元），創下該回收事業啟動以來新高。

據《相模經濟新聞》報導，南清掃工場自2021年度起與神鋼環境解決方案公司合作，從焚化爐爐底累積的砂中回收貴金屬。作業方式是在焚化爐停爐時，每年約6次採集爐底砂，每次採樣約2公噸，經分析確認含有一定濃度以上的貴金屬後，再進一步回收。

相模原市公布，2025年度共回收黃金7390公克、白銀1萬2489公克，另外還回收鉑金436公克、鈀金179公克。與前一年度相比，黃金與白銀回收量都增加，其中鉑金成長尤其明顯，達前一年度約7.6倍。

這些貴金屬出售後，也替市府帶來可觀收入。2025年度出售收入達6143萬日圓，幾乎是前一年度3186萬日圓（約新台幣654萬元）的2倍，也大幅超越2021年度創下的3701萬日圓（約新台幣759萬元）紀錄，成為歷年最高。市府研判，貴金屬價格上漲，加上回收技術進步，是這次收入大增的主要原因。

相模原市表示，未來將持續針對貴金屬與稀有金屬的穩定回收進行調查與研究，提高資源再利用效率。市府也呼籲民眾落實垃圾分類，尤其使用過的小型家電等物品中，可能含有可再利用的有用金屬，若能妥善回收，不只減少浪費，也能讓「城市礦山」發揮更大效益。

黃金 日本 焚化爐

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