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英國QS世界大學排名 台灣4大學入前200名刷新紀錄

中央社／ 倫敦18日專電

英國高等教育調查機構QS發布2027年世界大學排名，此次總計有4所台灣的大學院校進入世界前200名，為歷來數量最多的一次，台灣大學更拿下歷年最佳成績，在全球排名第54、在亞洲排名第17。

台灣大學之前在QS世界大學排行榜的最佳成績是上一年的全球第63名、亞洲第19名。上一年同時有3所來自台灣的大學院校進入世界前200名，但此次總計有4所搶進前200，刷新紀錄。

在最新（2027年）的QS世界大學排行榜，名列前200的台灣大學院校依序為台灣大學（第54名）、清華大學（第142名）、陽明交通大學（第177名）、成功大學（第191名）。台灣大學依然是唯一進入「世界百大」的台灣大學院校。

根據QS提供的資料，這4所大學院校的世界排名皆為歷來最佳；其中，成功大學是首次進入世界前200名。這4所大學院校之中，躍升幅度最大的是清華大學，進步34名。

進入世界前500名的台灣大學院校另依序有台灣科技大學（第379名）、台灣師範大學（第423名）、中山大學（第438名）、台北科技大學（第494名）。

儘管在此次的世界排行榜有所突破，QS指出，在台灣的大學院校之中，世界排名下滑的大學數量仍多於世界排名上升者，且排名下滑的情況多出現於世界排行榜的中、下段。

此次總計有27所台灣的大學院校入榜，其中有9所的世界排名上升、13所下滑，另有5所的世界排名未有變化。

分析台灣大學院校在各細部指標的表現，QS指出，「就業成果」（Employment Outcomes）是台灣一大優勢；台灣有2所大學院校在這項指標進入全球前100名，其中以排名第10的台灣大學表現最佳，次佳的則是政治大學排名第65。

QS分析，這顯示台灣的大學院校畢業生不僅具備專業技能，且能立即投入職場。產學合作也有助提供優質職涯發展機會。

不過，QS也提到，台灣各大學院校在「就業成果」展現的佳績似乎仍未在國際間轉化為優異的「雇主聲譽」表現（即業界聲譽，Employer Reputation）。

在這項指標，僅有台灣大學進入世界前100名，位居第64。多數台灣大學院校在「雇主聲譽」的世界排名下滑。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）表示，整體而言，台灣在最新QS世界大學排名的成績，反映台灣持續投資研究工作，並在政策上日益重視戰略人才培育，這2項措施交互作用的成果。台灣近期的政策舉措更進一步與大學院校合作，以擴大支持在半導體、人工智慧（AI）和先進製造領域的人才培育。

索特指出，台灣大學院校此次在世界排行榜刷新紀錄的成果顯示，在「創新」與「技能培育」領域的政策重點，日益影響各大學院校的表現。

根據QS提供的資訊，此次世界大學排名總計納入來自106個國家地區的1500所大學院校。

在世界排行榜前10名方面，排名第1的是美國麻省理工學院（MIT），英國倫敦帝國學院與美國史丹佛大學並列第2。

世界排名第4至第7名依序為英國牛津大學、美國哈佛大學、英國劍橋大學、美國加州理工學院（Caltech）。

英國倫敦大學學院（UCL）與瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）並列世界第8，位居第10的則是新加坡國立大學。

其中，MIT是連續第15年登世界榜首，倫敦帝國學院則是連續第3年排名世界第2。

英國 清華大學 台灣大學

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