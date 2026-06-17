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BBC推動撙節成本計畫 不排除實施強制性裁員

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）新任總裁布里廷（Matt Brittin）今天向員工表示，BBC將停播部分節目，且可能實施強制性裁員，以實現先前宣布撙節數億英鎊的目標。

法新社報導，這位前Google高階主管1個月前接掌BBC。他表示，撙節計畫的規模「需要做出艱難的抉擇與周密的規劃，並非一蹴可幾」。

BBC今年稍早表示，公司計畫未來3年透過裁減多達2000個職務，在約50億英鎊的年度預算中撙節5億英鎊。這是BBC從2011年以來最大規模的裁員行動。

BBC的資金主要來自電視執照費收入，但這項收入自2017年以來實際縮水約1/4，使BBC面臨嚴峻的成本壓力。

BBC表示，每月約94%英國成年人使用其服務，然而近年來，BBC飽受一系列爭議和醜聞困擾，動搖了公眾對其信任感。

布里廷在給員工的內部備忘錄中表示，BBC龐大業務體系中的所有部門「都將進行大幅成本撙節」。

他指出，新聞、地方及內容部門將裁汰約550個職位，以實現在本會計年度結束前撙節1.6億英鎊的目標。

他還說，公司行政部門將裁減約700個職位，高階領導職位也將縮減至少10%。

布里廷說：「這種規模的裁汰行動無可避免地意味著會有一些強制性裁員，儘管我們會盡一切努力避免這種情況。」他並指出，越來越多的自願離職申請窗口正在開放。

他補充說：「我們也必須停播一些節目。」並表示，隨著BBC努力變得「更精簡、更敏捷」，將會優先考慮「具有最高觀眾價值和影響力的內容」。

英國記者工會（National Union of Journalists，NUJ）秘書長戴維森敦促BBC改變作法，並形容計畫中的裁員是「毀滅性的」。

她表示：「現在不是BBC背離其公共服務承諾，以及傳播、教育和娛樂核心使命的時候。」

BBC Google 英國

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