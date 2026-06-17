20人沉船罹難…日本船公司老闆遭判5年當庭上訴 家屬痛批「沒在反省」

日本北海道知床半島2022年發生20死6失蹤的船難，船公司老闆今天一審被判處5年有期徒刑後，表示「會繼續謝罪與彌補」，但是隨即上訴，遭罹難者家屬批評「沒在反省」。

觀光船公司「知床遊覽船」營運的遊船KAZU 1，於2022年4月北海道在知床半島海域沉沒，造成18名乘客、船長及另名船員共20人死亡，其餘6名乘客至今仍下落不明。

「知床遊覽船」社長桂田精一去年11月被檢方依業務過失致死罪起訴後，北海道釧路地方法院認定桂田在業務上疏於注意義務，導致這艘遊船沉沒、使26人遇難，今天依檢方求刑，判處桂田5年有期徒刑。

日本業務過失致死罪法定刑上限為5年，簡單來說，若在業務上疏於必要注意而致人於死傷，法院最重可判5年有期徒刑。

札幌電視台（STV）報導，而桂田在判決出爐後表示，「之後計劃繼續以法人負責人的身分謝罪與彌補」，不過桂田方面不服一審判決，今天立即向札幌高等法院提出上訴，使罹難者家屬相當憤怒與傻眼。

有罹難者家屬表示，「我理解這是在法定刑範圍內最重的判決，但想到有26人因此喪命。我想到這些生命的重量，就無法接受判決結果」。

也有家屬怒批，「被告果然在當天就上訴，根本沒在反省」、「這代表他願意果斷地認罪，所以我認為他根本沒有一絲反省或想彌補的意思。」

官司的爭點為並未操作船隻的桂田是否能預測事故。

檢方主張，事故當時已出現超過該公司出海標準的強風與波浪注意報，而桂田身兼航行管理者與統籌安全事務的管理者，應該能預見因為天氣惡化而發生死傷事故。

不過，被告的辯護律師則認為，若沉船肇因的船首甲板艙蓋沒故障，則不會沉船，否認桂田預測船難的可能性，因而主張桂田無罪。

北海道電視台（TVh）報導，關於這起船難，罹難者家屬2024年已向札幌地方法院提出民事告訴，向船公司及桂田求償約15億日圓（約新台幣3億元）。札幌地院仍在審理這起民事訴訟。

而今天一審的判決是否會影響這場民事官司，也成為外界關注的焦點。