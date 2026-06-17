泰國首屆IP藝術展曼谷登場 台灣藝術家受邀參展

泰國首場結合創意與角色IP的藝術展明天將在曼谷登場，活動集結來自台、美、日等逾10個國家、超過60個藝廊及藝術家參與。主辦方表示，展會主題為「自由綻放」，盼打造創意空間，讓亞洲各地的藝術家與新銳創作者展現才華。

泰國首屆國際創意與IP藝術展「THΞPOP2026」，18日至21日在曼谷的中央世界（CentralWorld）購物中心Pulse區登場。主辦單位曼谷當代藝術策展公司（BCAF）指出，此次展覽不同於傳統藝術潮玩市集，而是以角色IP為核心的專業平台。

BCAF執行長楊晴莉告訴中央社，她長期從事藝術品買賣及策展工作，接觸許多藝術家、收藏家與創作者後發現，不少創作者擁有豐富創作能量，卻缺乏能與市場及潛在合作夥伴接軌的平台，因此決定籌辦以IP為核心的國際展會。

她指出，近年包括角色IP、收藏品及相關授權市場受到關注，「此次展會不單純是場展會，而是搭建完整生態，助力新一代創作者從曼谷出發，將自家IP推向國際舞台」。

展覽亮點包括台灣插畫家陳又凌的特展，楊晴莉表示，陳又凌過去以童書與插畫創作聞名，這次除展出插畫作品，也將呈現以貓咪為主題的陶藝創作，希望讓觀眾看見創作者跨越不同媒材的可能性。

另外，來自台灣的知名IP「黃阿瑪的後宮生活」、美國純手工創作品牌Space Rabbit Studio和香港潮玩品牌Fools Paradise等作品也都會參展。

主辦方在展會上也會舉辦授權媒合活動，邀請國際買家與業者參與，以促進創作者、品牌與買家交流，並拓展亞洲創意內容與IP產業合作機會。