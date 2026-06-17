快訊

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

法務部審議通過！9種依托咪酯類列一級毒品 販賣、製造最重可處死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國首屆IP藝術展曼谷登場 台灣藝術家受邀參展

中央社／ 曼谷17日專電

泰國首場結合創意與角色IP的藝術展明天將在曼谷登場，活動集結來自台、美、日等逾10個國家、超過60個藝廊及藝術家參與。主辦方表示，展會主題為「自由綻放」，盼打造創意空間，讓亞洲各地的藝術家與新銳創作者展現才華。

泰國首屆國際創意與IP藝術展「THΞPOP2026」，18日至21日在曼谷的中央世界（CentralWorld）購物中心Pulse區登場。主辦單位曼谷當代藝術策展公司（BCAF）指出，此次展覽不同於傳統藝術潮玩市集，而是以角色IP為核心的專業平台。

BCAF執行長楊晴莉告訴中央社，她長期從事藝術品買賣及策展工作，接觸許多藝術家、收藏家與創作者後發現，不少創作者擁有豐富創作能量，卻缺乏能與市場及潛在合作夥伴接軌的平台，因此決定籌辦以IP為核心的國際展會。

她指出，近年包括角色IP、收藏品及相關授權市場受到關注，「此次展會不單純是場展會，而是搭建完整生態，助力新一代創作者從曼谷出發，將自家IP推向國際舞台」。

展覽亮點包括台灣插畫家陳又凌的特展，楊晴莉表示，陳又凌過去以童書與插畫創作聞名，這次除展出插畫作品，也將呈現以貓咪為主題的陶藝創作，希望讓觀眾看見創作者跨越不同媒材的可能性。

另外，來自台灣的知名IP「黃阿瑪的後宮生活」、美國純手工創作品牌Space Rabbit Studio和香港潮玩品牌Fools Paradise等作品也都會參展。

主辦方在展會上也會舉辦授權媒合活動，邀請國際買家與業者參與，以促進創作者、品牌與買家交流，並拓展亞洲創意內容與IP產業合作機會。

泰國 曼谷 藝術家

延伸閱讀

全台最大！「D-ONE第一大天地」串連藝術公益 打造台中國際交流新地標

總獎金高達百萬！2026台北國際金片子大賽五大亮點揭曉 帶你用短片闖進國際影展

反正讀者看不出來？ 雨果獎得主郝景芳承認用AI寫作

2026首爾國際書展6/24登場！臺灣館集55家出版社、李昂《殺夫》韓文再版

相關新聞

失蹤近3年在深山找到！印尼身障男子瘦成皮包骨 獨自求生奇蹟存活

印尼一名男子失蹤近三年，近日在深山叢林中被人意外發現。救援人員找到他時，男子已經瘦得只剩皮包骨、虛弱到幾乎無法行走。過去幾年他疑似在山林間過著與世隔絕的生活，被發現時神情茫然地坐在覆滿青苔的岩石上，引發當地媒體關注。

六月間罕見天文奇景 月亮白天覆蓋金星

今天會有罕見的天文奇觀！本月17日，北美觀測者有機會在日落前目睹月球遮蔽金星，由於金星的反照率極高，即便在白天也能從月球暗面後方清晰顯現，整個過程約持續29秒。另外，當晚還會接續發生月掩蜂巢星團，且附近也能同時搜尋到水星的蹤影。

樂極生悲！尼克奪冠女球迷狂歡遭報警 穿球衣愛犬被警方射殺

紐約尼克隊13日在NBA總決賽第五戰擊敗聖安東尼奧馬刺隊，奪下53年來首座總冠軍。不過在美國加州洛杉磯，一名女尼克迷因為慶祝奪冠太興奮而尖叫，竟引來警方上門關切；過程中，她飼養的一隻穿著尼克隊球衣的寵物犬遭警方開槍擊斃，事後畫面也被拍下，在網路上引發關注。

數學界的ChatGPT時刻 頂尖學者研究兩年被AI五天超車

「你會開始懷疑，自己這兩年的人生是不是都白費了。」美國卡內基美隆大學數學博士生哈里哈蘭兩年多來跟著2022年菲爾茲獎得主、瑞士洛桑聯邦理工學院數學教授維亞佐夫斯卡，帶領一支六人團隊投入一項艱鉅工程，希望把維亞佐夫斯卡最著名的一篇數學證明，拆解成電腦可以逐步驗證的形式化版本（formalization）。 然而，就在他們即將完成之際，一家AI新創公司的系統只花了五天便完成同樣任務。 這起事件，道出如今許多年輕研究者心中的焦慮。

欠鐵拳教育？15歲少年一刀刺死9歲女童 辯稱：我沒有很大力

太恐怖！英國一起女童遇害案近日開庭審理，一名少年持刀刺死9歲女童後，曾上網搜尋「如果殺了人會怎樣？」還辯稱自己只是拿刀玩鬧，沒想到對方沒有躲開，而且他也「沒有很大力」。

好市多烤雞、熟食沒賣完去哪？官方4大處理方式曝光 可能變這商品了

好市多烤雞、生鮮與熟食深受消費者喜愛，但若商品沒有賣完，最後會去哪裡？美國好市多近年透過食物捐贈、再製成店內熟食、轉作動物飼料，以及堆肥、發電與生質燃料等方式，讓未售出的食材重新進入循環系統；其中，像隔日烤雞就可能被加工成雞肉沙拉等商品，減少食物浪費。台灣好市多則自2018年起參與食物銀行計畫，將仍可食用的食材提供給有需要的族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。