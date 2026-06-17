失蹤近3年在深山找到！印尼身障男子瘦成皮包骨 獨自求生奇蹟存活

印尼一名男子失蹤近三年，近日在深山叢林中被人意外發現。救援人員找到他時，男子已經瘦得只剩皮包骨、虛弱到幾乎無法行走。過去幾年他疑似在山林間過著與世隔絕的生活，被發現時神情茫然地坐在覆滿青苔的岩石上，引發當地媒體關注。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在印尼西爪哇省的薩拉克山（Mount Salak）一帶。當地居民在豪雨過後巡查附近溪流時，意外在森林深處發現一名形容枯槁的男子。

目擊者表示，男子當時精神狀況不佳，不僅說話困難，身體也極度虛弱，看到其他人時甚至顯得十分驚慌。他瘦骨嶙峋、行動困難，幾乎無法自行站立，最後由救援人員以擔架抬出山區。

由於男子無法清楚表達身分，相關單位先透過指紋與虹膜辨識進行確認。結果發現，男子是49歲的索雷胡丁（Ayi Solehudin），來自印尼展玉縣（Cianjur Regency），早在近三年前就被家人通報失蹤。

家屬接獲通知後趕往確認身分，並表示索雷胡丁多年來精神狀態一直不好。父母過世後，他的狀況逐漸惡化，經常獨自走入森林。三年前某天，他再度進入山區後便再也沒有回家。

家人曾多次在住家附近森林搜尋，也接獲過其他地區民眾目擊他的消息，但每次趕到現場時，他又已消失無蹤。目前仍不清楚索雷胡丁究竟在薩拉克山生活了多久，但從他嚴重脫水、極度消瘦與身體虛弱的情況來看，外界推測他很可能長時間獨自在山林中求生，靠著有限的食物與水源維持生命。