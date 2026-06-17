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樂極生悲！尼克奪冠女球迷狂歡遭報警 穿球衣愛犬被警方射殺

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
紐約尼克隊13日奪得總冠軍，加州洛杉磯一名女尼克迷因慶祝而興奮尖叫，引來警方上門關切，過程中她飼養的一隻身穿尼克隊球衣的寵物犬（右）遭警方開槍擊斃。照片翻攝：X／TheGriftReport
紐約尼克隊13日奪得總冠軍，加州洛杉磯一名女尼克迷因慶祝而興奮尖叫，引來警方上門關切，過程中她飼養的一隻身穿尼克隊球衣的寵物犬（右）遭警方開槍擊斃。照片翻攝：X／TheGriftReport

紐約尼克隊13日在NBA總決賽第五戰擊敗聖安東尼奧馬刺隊，奪下53年來首座總冠軍。不過在美國加州洛杉磯，一名女尼克迷因為慶祝奪冠太興奮而尖叫，竟引來警方上門關切；過程中，她飼養的一隻穿著尼克隊球衣的寵物犬遭警方開槍擊斃，事後畫面也被拍下，在網路上引發關注。

NBC新聞報導，洛杉磯警察局16日發布新聞稿表示，尼克隊奪冠後不久，警方接獲報案，稱聖費爾南多谷（San Fernando Valley）卡諾加公園（Canoga Park）一處住宅傳出「女子尖叫聲」。員警趕到一間公寓後，一名住戶打開房門，身旁有一隻「大型犬」不斷對員警吠叫。

警方在聲明中說：「員警要求住戶先控制犬隻，住戶短暫關上房門後又重新開門。隨後犬隻離開公寓，衝向其中一名員警，因此發生員警開槍事件。」

警方表示，死亡犬隻已交由洛杉磯動物服務局處理，飼主馬賽（Marie Marseille）也在現場配合調查。馬賽說，她養的詹姆森（Jameson）今年2歲，混有聖伯納犬、黃金獵犬與貴賓犬血統。

一段在TikTok累積超過1500萬次觀看的影片顯示，身穿藍橘色尼克隊球衣的詹姆森倒臥地上，馬賽趴在愛犬遺體旁哭喊：「尼克隊剛剛贏得總冠軍，我們當時只是太開心，我們只是在慶祝尼克隊奪冠。」

影片中可見約6名員警站在一旁，現場民眾則不斷大聲斥責警方。馬賽說：「這真的太離譜了，我們什麼都沒做。」鏡頭外也有人怒吼：「外面有毒販、有人持刀傷人，你們卻做出這種事，太可悲了。」

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45歲的馬賽來自紐約州羅克蘭郡（Rockland County），是一名護理師，也是尼克隊的鐵桿球迷。她表示，當時的尖叫聲完全是因為球隊奪冠太興奮。她不記得詹姆森當時是否有吠叫，但強調牠平常即使有人敲門或按門鈴，也不太會叫。

馬賽說，她當時試圖把詹姆森往後推，好讓自己能和員警交談，但詹姆森從她雙腿間鑽出去。牠跑出門後短短幾秒，她就看到牠連中兩槍。詹姆森一度還有呼吸，但幾秒鐘後便失去生命跡象。她一再強調，詹姆森「從來沒有」對任何人展現攻擊性，「為什麼第一個選項就是開槍？我真的無法理解」。

馬賽表示，她計畫將網友為詹姆森喪葬費捐出的部分善款轉捐出去，或成立以詹姆森命名的非營利組織，也希望愛犬之死能推動警方改革。

尼克 NBA 洛杉磯

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