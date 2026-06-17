六月間罕見天文奇景 月亮白天覆蓋金星

今天會有罕見的天文奇觀！本月17日，北美觀測者有機會在日落前目睹月球遮蔽金星，由於金星的反照率極高，即便在白天也能從月球暗面後方清晰顯現，整個過程約持續29秒。另外，當晚還會接續發生月掩蜂巢星團，且附近也能同時搜尋到水星的蹤影。

月掩金牛天文奇景

《ScienceAlert》報導，本月17日將發生罕見的天文奇觀「月掩金牛」，即月球將在白晝時分從金星前方經過，屆時北美、加勒比海及南美洲部分地區的觀測者將有機會目睹這一景象。事實上，金星擁有-4等亮度的極高反射率，也是唯一能在白天觀測的明亮行星。

研究指出，金星的反照率高達70%，這是因為金星表面覆蓋著厚厚的雲層，能極有效地反射陽光，而月球的反照率非常低，不到14%。因此，儘管月球在天空中看起來較大，但就表面單位面積的反射能力而言，金星遠比月球明亮。

年度頂尖天文盛事

《今日宇宙報》報導，當天月球只會呈現11%的眉月形狀，並將耗時約29秒完全遮蔽金星。除了金星之外，當日晚上月球還會掩蓋蜂巢星團，而近日也是觀測水星的絕佳時機。

這場天文盛事被譽為當年度頂尖的天象之一，因為下次出現類似規模的遮掩現象需等到2029年，對天文愛好者來說是極為難得的觀測機會。

【更多精采內容，詳見 】