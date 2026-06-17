快訊

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

頒殉職飛官過俊男、盧季佑褒揚令 賴總統：謝謝 任務完成 放心飛翔

聽新聞
0:00 / 0:00

北海道遊船20死6失蹤案 船公司老闆一審判5年

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本1艘遊船2022年在北海道發生20死6失蹤的沉船事故後，船公司老闆被依業務上過失致死罪起訴。北海道釧路地方法院今天依照檢方求刑，判處被告5年有期徒刑。全案可上訴。

這起船難發生於2022年4月，當時由經營觀光船的公司「知床遊覽船」營運的遊船KAZU 1，於北海道知床半島海域沉沒，造成18名乘客、船長及另名船員共20人死亡，其餘6名乘客至今仍下落不明。

「知床遊覽船」的社長桂田精一目前62歲，去年11月被檢方依業務過失致死罪起訴。

「讀賣新聞」與北海道放送（HBC）報導，根據判決，桂田於2022年4月23日面臨天候惡化可能面臨死傷事故的風險，但疏於掌握氣象資訊與海象，導致船上罹難或失蹤者達26人。

而官司的爭點為並未操作船隻的桂田是否能預測事故。

檢方主張，事故當時已經出現超過該公司出海標準的強風與波浪注意報，而桂田身兼航行管理者與統籌安全事務的管理者，理應能預見因為天氣惡化而發生死傷事故。

不過，被告的辯護律師則認為，若沉船肇因的船首甲板艙蓋若沒發生故障，則不會沉船，因此主張「桂田並未察覺故障」等，否認桂田預測船難的可能性，因而主張桂田無罪。

而釧路地院審判長水越狀夫今天表示，船難當天的天候惡化是可想見的狀況，表示「當時能預知會使航行安全出現障礙」，同時也表示「（被告）雖然說詞有表示反省與謝罪，不過均為表面性的，無法令人真誠地感受到」，並依照檢方求刑，判處桂田5年有期徒刑。

北海道文化放送（UHB）報導，判決出爐後，桂田發布聲明表示，「這起船難造成許多乘客與船員罹難，目前依然有失蹤的人，之後計劃繼續以法人負責人的身分謝罪與彌補」。

關於判決，桂田表示，「之後將與律師討論，再評估之後的因應」，並未言明是否上訴。

報導指出，此案之後的焦點將為是否上訴。

日本 北海道 觀光

延伸閱讀

英國遊艇遭俄軍艦鳴笛開火！退休夫婦憶「超現實」驚魂：根本沒要撞

影／出港10趟捕8條魚 鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人 主謀在逃

熊本警將吊起阿蘇火山事故機 費用約8830萬元

蘭嶼拼板舟重現300年航道 下午已抵菲律賓巴丹島

相關新聞

六月間罕見天文奇景 月亮白天覆蓋金星

今天會有罕見的天文奇觀！本月17日，北美觀測者有機會在日落前目睹月球遮蔽金星，由於金星的反照率極高，即便在白天也能從月球暗面後方清晰顯現，整個過程約持續29秒。另外，當晚還會接續發生月掩蜂巢星團，且附近也能同時搜尋到水星的蹤影。

樂極生悲！尼克奪冠女球迷狂歡遭報警 穿球衣愛犬被警方射殺

紐約尼克隊13日在NBA總決賽第五戰擊敗聖安東尼奧馬刺隊，奪下53年來首座總冠軍。不過在美國加州洛杉磯，一名女尼克迷因為慶祝奪冠太興奮而尖叫，竟引來警方上門關切；過程中，她飼養的一隻穿著尼克隊球衣的寵物犬遭警方開槍擊斃，事後畫面也被拍下，在網路上引發關注。

數學界的ChatGPT時刻 頂尖學者研究兩年被AI五天超車

「你會開始懷疑，自己這兩年的人生是不是都白費了。」美國卡內基美隆大學數學博士生哈里哈蘭兩年多來跟著2022年菲爾茲獎得主、瑞士洛桑聯邦理工學院數學教授維亞佐夫斯卡，帶領一支六人團隊投入一項艱鉅工程，希望把維亞佐夫斯卡最著名的一篇數學證明，拆解成電腦可以逐步驗證的形式化版本（formalization）。 然而，就在他們即將完成之際，一家AI新創公司的系統只花了五天便完成同樣任務。 這起事件，道出如今許多年輕研究者心中的焦慮。

欠鐵拳教育？15歲少年一刀刺死9歲女童 辯稱：我沒有很大力

太恐怖！英國一起女童遇害案近日開庭審理，一名少年持刀刺死9歲女童後，曾上網搜尋「如果殺了人會怎樣？」還辯稱自己只是拿刀玩鬧，沒想到對方沒有躲開，而且他也「沒有很大力」。

好市多烤雞、熟食沒賣完去哪？官方4大處理方式曝光 可能變這商品了

好市多烤雞、生鮮與熟食深受消費者喜愛，但若商品沒有賣完，最後會去哪裡？美國好市多近年透過食物捐贈、再製成店內熟食、轉作動物飼料，以及堆肥、發電與生質燃料等方式，讓未售出的食材重新進入循環系統；其中，像隔日烤雞就可能被加工成雞肉沙拉等商品，減少食物浪費。台灣好市多則自2018年起參與食物銀行計畫，將仍可食用的食材提供給有需要的族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。