太恐怖！英國一起女童遇害案近日開庭審理，一名少年持刀刺死9歲女童後，曾上網搜尋「如果殺了人會怎樣？」還辯稱自己只是拿刀玩鬧，沒想到對方沒有躲開，而且他也「沒有很大力」。

據《每日郵報》報導，英國9歲女童艾莉亞（Aria Thorpe）去年12月在住宅內身亡。檢方指出，艾莉亞死於胸口單一刀傷，刀刃穿透胸腔並刺入心臟，而涉案的是一名當時年僅15歲的少年。

案發後，少年前往附近火車站，向聚集在當地的年輕人提及此事。他聲稱，自己只是拿刀「玩鬧」，結果對方「撞上」刀子，才導致意外發生；他還對其中一人說，「我是殺人犯，我不小心殺了人。」

法庭聽取案情指出，少年當時曾借用他人手機上網搜尋「如果殺了人會怎樣？」隨後還說，「我完了，我為什麼要這樣做？」現場其中一名年輕人後來趁機報警，向警方通報少年的說法。

警方調查他的手機使用紀錄後發現，少年是重度使用者，平時相當依賴手機，少年也曾形容，手機對他而言象徵「自由」。值得注意的是，案發當天稍早，他的手機曾被沒收。此外，他在案發前一晚睡眠時間不超過3個半小時。

檢方指出，少年承認事發時手上拿著刀，也承認刀傷發生時他握著那把刀，但主張並非蓄意殺人。由於法律限制，該名少年身分不得公開。他否認謀殺與過失殺人罪名，案件仍在審理中。