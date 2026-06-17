好市多烤雞、熟食沒賣完去哪？官方4大處理方式曝光 可能變這商品了

好市多烤雞、生鮮與熟食深受消費者喜愛，但若商品沒有賣完，最後會去哪裡？美國好市多近年透過食物捐贈、再製成店內熟食、轉作動物飼料，以及堆肥、發電與生質燃料等方式，讓未售出的食材重新進入循環系統；其中，像隔日烤雞就可能被加工成雞肉沙拉等商品，減少食物浪費。台灣好市多則自2018年起參與食物銀行計畫，將仍可食用的食材提供給有需要的族群。

據美國食品網站《Chowhound》報導，美國每年產生大量剩餘食物，根據致力於減少食物浪費的非營利組織ReFed統計，2024年美國剩餘食物高達7000萬噸，占整體食物產量約29%。面對賣場未售完食品該如何處理，好市多早在2019年便訂下目標，希望將80%的食物垃圾從掩埋場轉移出去，改以更有效的方式再利用。

根據好市多公布的《2025年全球浪費報告》，這項目標已經達成，2025年食物轉移率達82.8%，高於原本設定的80%。好市多表示，相關作法主要分成4大方向，包括食物捐贈、製成新商品、轉作動物飼料，以及回收再利用。

在食物捐贈方面，好市多與美國食物銀行組織Feeding America、全球食物銀行網絡及各地食物銀行合作，將仍可食用的未售出食品送往有需要的地方。報告指出，光是在美國，好市多就捐出約7萬6000噸食物，其中約74%屬於營養價值較高的類別，包括蔬果、穀物與麵包、乳製品及蛋白質食品；新鮮蔬果則占整體捐贈量的46.9%。

除了捐贈，部分仍可使用的食材也會在店內重新製成商品。例如好市多知名的烤雞若未在當天售出，可能被加工成雞肉沙拉等熟食商品，避免食材直接報廢。

至於無法再供人食用的剩餘食物，好市多也會依照不同狀況分流處理。報告提到，2025年約有1萬2000噸食物被捐給動物救援單位、動物園及農場作為動物飼料；另有約1萬2000噸剩餘物被製成堆肥，還有約1萬6000噸透過厭氧消化等技術，轉化為電力、生質燃料或其他可再利用資源。

《Chowhound》也指出，一般民眾若想捐贈蔬果等易腐食品，往往會受到保存設備與食安規範限制，並非所有食物銀行都能接受。不過，像Feeding America這類大型組織，具備與零售商、農場合作的系統與配送能力，因此能協助好市多等業者將生鮮食物送到真正需要的人手中。