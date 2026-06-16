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關東5.5地震撼首都圈 專家：位處複雜板塊交界

中央社／ 東京16日專電
地震示意圖。圖/AI生成
地震示意圖。圖/AI生成

日本關東地區今天晚間發生規模5.5地震，造成群馬縣與埼玉縣觀測到最大震度5弱的強烈搖晃。雖然未傳出重大災情，也沒有海嘯風險，但專家指出，這次地震再次顯示關東地區位於日本最複雜、最活躍的地震多發帶之一。

NHK報導，東京大學地震研究所教授酒井慎一表示，茨城縣南部至關東北部一帶，是日本地震活動相當頻繁的區域。該地區位於太平洋板塊與菲律賓海板塊向日本列島下方隱沒的位置，地下構造極為複雜，長期以來都是地震密集發生的地帶。

酒井指出，類似地震在當地並非罕見，過去也曾多次發生規模5左右地震。從過去經驗來看，多數案例在主震後活動會逐漸減弱。

日本位於環太平洋火山地震帶上，而關東地區又是全國少數同時受到多個板塊交互作用影響的區域。日本周邊共有四大主要板塊，包括太平洋板塊、菲律賓海板塊、北美板塊與歐亞板塊，其中首都圈下方正是多個板塊交界處，因此不僅地震頻繁，也被視為未來可能發生大型地震的重要觀測區域。

這次震央所在的茨城縣南部，正位於關東平原東北側。由於震源深度約50公里，地震波能夠傳播至廣泛區域，因此除了群馬與埼玉出現震度5弱外，茨城、栃木、東京、神奈川等地也普遍感受到明顯搖晃，東北、東海乃至關西部分地區都有震感。

雖然目前尚未接獲重大災情通報，但震度5弱已足以造成家具傾倒、櫥櫃中餐具掉落，以及道路出現裂縫、落石或邊坡坍塌等現象。酒井提醒，由於強震發生在夜間，民眾仍須提高警覺，留意是否有餘震發生，並持續關注官方發布的防災資訊。

地震發生後，JR東日本基於安全考量，一度暫停上越新幹線與北陸新幹線部分區段運行，進行設備檢查；東北新幹線也曾短暫停駛。不過經確認設施安全後，各路線已陸續恢復運轉。

截至晚間9時，群馬縣、埼玉縣以及東京都相關單位均表示尚未收到重大災害或人員傷亡報告。

地震 日本 東京

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