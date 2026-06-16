英國抗議團體「巴勒斯坦行動」遭定罪恐怖組織 法院：禁令完全合法

英國倫敦上訴法院近期針對一宗近年最重大的國家安全案件做出歷史性裁決。五位英國最資深的法官於週一正式推翻先前的判決，認定英國政府將激進抗議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）列為「恐怖組織」的禁令完全合法且符合比例原則。

這項重磅裁決意味著，未來任何加入或支持該組織的人都將面臨最高14年的有期徒刑。判決一出，隨即引發極端對立，該組織支持者痛批這是現代英國歷史上對言論自由與抗議權利「最極端的攻擊」，執法部門則當場在法庭外大規模逮捕了上百名聲援的抗議人士。

根據CNN報導，這起爭議始於2020年成立的「巴勒斯坦行動」，該團體長期針對英國境內的軍事和工業設施進行直接抗議，甚至破壞以色列國防廠商的工廠，宣稱是要反對英國支持以色列在加薩的軍事行動。然而，其激進手段在去年升級，成員於2025年6月闖入英國皇家空軍基地，導致政府正式祭出反恐法將其取締。雖然高等法院曾於今年2月一度認定政府禁令「過度干預抗議權利」，但上訴法院首席法官蘇．卡爾（Sue Carr）週一強力駁回此觀點。卡爾法官明確指出，該組織絕非如同昔日「爭取女權參政」那般透明公開的公民不服從團體，而是一個利用祕密組織、透過暴力破壞財產並企圖造成人員受傷的「地下恐怖組織」，政府禁令完全依法有據。

此禁令實施以來已在全英引發強烈震盪。統計顯示已有超過3,300人因在示威中手持「我反對種族滅絕，我支持巴勒斯坦行動」等標語而遭到逮捕，其中700多人被依《恐怖主義法》起訴。面對民間與人權團體排山倒海的「司法迫害」質疑，英國內政大臣夏班納．馬哈茂德（Shabana Mahmood）公開對判決表示歡迎。她強調，這項裁決絕不影響任何支持巴勒斯坦的「合法和平抗議」，但該團體推崇暴力並破壞國家安全的行為，已經嚴重背離了民主價值與法治精神。

這場跨越國安、外交與人權界線的司法大戰顯然尚未落幕。組織聯合創辦人胡達．阿莫里（Huda Ammori）隨即發表聲明，強調絕不放棄抵抗，將一路向英國最高法院上訴到底。然而法律專家分析，由於本次是由五位頂級資深法官共同做出的詳盡判決，且法院普遍認定政府在國家安全事務上擁有較大的裁量權，最高法院最終是否會受理此案仍具高度不確定性。這起判決不僅將重塑英國社會對於「合法抗議」與「恐怖主義」的界線，更為歐洲各國在應對中東衝突引發的激進內政風暴時，定下了極具爭議的司法基調。