比利時海關查扣大量仿冒球衣 多來自中國

世界盃足球賽如火如荼進行，許多仿冒球衣也在市場上橫行。比利時海關近期查獲大量仿冒的國家隊球衣，而且大多來自於中國。

每到了世界盃，足球迷們總會穿上心儀球隊與球星的球衣共襄盛舉。然而，由於正版球衣售價高昂，因此有些消費者選擇在非法網站下單，購買來路不明但便宜的仿冒品。

比利時通訊社報導，近期比利時海關在布魯塞爾機場與列日機場總共查獲了1300件仿冒的球衣，這些貨物幾乎全數來自中國。

報導引述比利時聯邦財政部強調，仿冒商品不僅剝奪了正版廠商的應得利潤，更會為消費者帶來風險。這些產品完全沒有經過任何品質與安全檢驗。

一旦海關懷疑貨物為仿冒品，便會通知品牌方前來鑑定。確認確實是仿冒品後，品牌方將先行承擔後續的銷毀或回收成本，通常這些費用最終會轉嫁到消費者身上。

比利時海關評估，這波「非法熱潮」將貫穿整個世界盃賽事期間。只要比利時國家隊尚未淘汰，需求就會居高不下。海關將會持續將查緝仿冒球衣列為重點項目。