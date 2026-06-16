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17名員工請辭、贊助者撤資 哈維爾圖書館陷營運危機

中央社／ 布拉格16日專電

捷克前總統哈維爾90歲冥誕之際，哈維爾圖書館正陷入成立以來最嚴重的危機。由於館長塞德拉切克的言行與改革作風引發爭議，17名員工集體辭職，董事會與監事會成員接連離任，主要贊助者也撤回資金支持，導致圖書館面臨營運困境。

位在捷克布拉格的哈維爾圖書館（Václav HavelLibrary）成立於2004年，創辦人之一為哈維爾（Václav Havel）當時的妻子哈維洛娃（DagmarHavlová）。這座圖書館長年肩負保存哈維爾思想與歷史遺產的使命。

哈維爾圖書館仿效美國總統圖書館模式設立，館內收藏大量檔案資料，舉辦社會辯論、政治論壇、學校教育計畫等活動，也長期服務英語使用者社群。自2012年起，哈維爾圖書館在紐約亦設有分館。

過去，許多與台灣有關的文化活動皆在哈維爾圖書館舉辦，例如聚焦於捷克參議院議長韋德齊（MilošVystrčil）2020年訪台的紀錄片「我是台灣人」（I amTaiwanese）去年12月在此播映；文化部長李遠與作家陳思宏去年9月亦在此舉辦座談會。

●館長言行與改革作風惹議 哈維爾理念詮釋之爭浮上檯面

根據捷克媒體Expat.cz的報導，哈維爾圖書館目前的危機，很大程度被歸因於館方員工、董事會成員與現任館長塞德拉切克（Tomáš Sedláček）之間持續存在的緊張關係。塞德拉切克是知名經濟學家、媒體評論員，也是哈維爾昔日的顧問，並在2025年3月上任。

他曾批評所謂「布拉格咖啡館派」（Prague Café）壟斷哈維爾遺產的詮釋權，認為這群都市知識分子脫離一般民眾生活，並將哈維爾理念侷限於特定中產階級價值。

塞德拉切克承諾會大刀闊斧改革圖書館，例如利用人工智慧減少人力需求，或舉辦類似「歐洲歌唱大賽」（Eurovision）的藝術競賽來設計新的「自由象徵」。

塞德拉切克去年12月受訪時再度引發爭議。他借用哈維爾名言：「哈維爾找到生命、宇宙與萬事萬物意義的答案：那就是真理與愛。」

批評者認為，這種說法把哈維爾簡化成過於煽情、庸俗甚至帶有個人崇拜色彩的形象。由於塞德拉切克從未掩飾自己有意角逐2027年總統大選，不少人認為他試圖將哈維爾品牌化、商業化，並把自己塑造成其思想的唯一詮釋者。

哈維爾圖書館的藝術總監兼劇作家托波爾（JáchymTopol）嚴厲批評塞德拉切克想把哈維爾變成「可變現的商品」：「我們都不同意這種做法。我們無法接受一個被廉價販售的哈維爾版本。我感覺他開始變成米老鼠之類的東西了。」

● 員工、董事與創辦人接連出走 哈維爾圖書館前景堪憂

哈維爾圖書館的崩解來得迅速、猛烈，經過數週的緊張對立後，今年5月，哈維爾圖書館全體17名員工，當中包括許多哈維爾生前的友人與合作夥伴集體辭職，以抗議塞德拉切克混亂的管理方式。

隨後，董事會與監事會的大部分成員也相繼離職。更嚴重的是，圖書館兩大主要贊助者，分別是億萬富豪巴卡拉（Zdeněk Bakala）與科馬雷克（KarelKomárek）宣布撤回資金支持，讓圖書館的生存前景頓時陷入不確定性。

然而塞德拉切克表示：「我無論如何都不會辭職。」他將這場離職潮稱為「新的開始」，並表示希望讓圖書館更具獲利能力和財務自主性，不必再依賴捐款或「替億萬富翁擦門把」。

巴卡拉基金會（Bakala Foundation）過去每年提供圖書館1000萬克朗（約新台幣1400萬元）的資助。基金會聲明指出：「目前的管理與營運方式已不符合雙方原有的合作原則與共識。」不過基金會承諾，不會取消已核准的2026年度資助。

此外，哈維爾遺孀哈維洛娃的去向也成為矚目焦點。她不僅是圖書館共同創辦人，同時是哈維爾人格權的法律持有人。她在6月初宣布：「經過長時間且痛苦的思考後，我決定退出這個計畫。」不過她也表示：「我將一如既往地持續紀念他的生命與遺產。」

在失去員工、缺乏穩定資金來源，以及哈維洛娃的切割後，許多人認為圖書館的命運已大致底定。

目前唯一留任的董事會成員杜謝克（David Dušek）表示：「我並不是說圖書館已經結束，但這無疑代表我們所熟悉的那個機構已走到終點。」

有消息指出，館方已開始接觸新的贊助者。日前離職的員工也致函哈維洛娃，表示若塞德拉切克與杜謝克被解職，他們願意撤回辭呈重返工作崗位。哈維爾圖書館的未來仍充滿變數，它的形態恐怕與過去截然不同。

圖書館 捷克 美國

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