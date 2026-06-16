挪威富豪砸25億投資烏克蘭 從人道援助變商業創投家

挪威超過20名富豪與企業主悄悄轉換身分，從捐助車輛與卡車的人道援助者，搖身一變成為商業創投家，共同出資8000萬歐元（約新台幣25億3000萬元），組成「加達爾」基金，專門投資烏克蘭前線實戰驗證的國防科技新創。他們表示，這不僅是為拯救生命，也是一門商機。

根據挪威財經媒體「每日商報」（DagensNæringsliv）報導，加達爾基金（Gardar）由三方共同發起：挪威創投平台桑沃特（Sandwater）負責主導，安德烈森家族旗下的私人投資公司費德（Ferd）出資，另有專門支援烏克蘭的志工組織孟克內（Munkene）參與。基金鎖定烏克蘭國防科技新創，從最早期的天使投資一路深耕到成熟階段。

烏克蘭經濟部長索博列夫（Oleksii Sobolev）接受訪問時說，「這是挪威私人資本直通到前線。」他指出，挪威本已是烏克蘭最重要的支持者，而加達爾基金「為民間參與開闢新管道，是挪威民間資金以商業目的選擇投資烏克蘭的方式」。

基金經理普瑞絲特嘉（Erlend Prestgard）告訴「每日商報」，這趟旅程是從一輛車開始。他原本就是烏克蘭援助組織「自由烏克蘭」（Fritt Ukraina）的重要捐款人，曾為前線捐贈車輛與卡車。直到他接觸到一家烏克蘭反無人機企業，才發現自己能做的遠比想像中更多，他說，「我擅長開公司」

「烏克蘭創業家展現的創造力與堅韌，是我們籌組這支基金的動力，」普瑞絲特嘉表示，「這個領域的資金極度匱乏，卻每天都在扭轉戰局。我們能參與其中，是一種榮幸。」

參與投資的名單橫跨挪威各行各業，包括知名釀酒業繼承人兼地產投資人林納斯（Christian Ringnes）、鮭魚養殖業主維佐（Gustav Witzøe），以及強調社會責任的投資公司費德領航人安德烈森（Johan H.Andresen）。

安德烈森接受「每日商報」專訪時說，「我一向認為私人企業可以承擔別人無法承擔的風險。就現在的地緣安全局勢，我們應投資烏克蘭正在發展的國防科技，為改善歐洲安全做出貢獻。若我們成功，獲利自然隨之而來。」

據報導，加達爾基金的投資，重心集中在已於烏克蘭戰場實際驗證的技術，包括無人機防禦、電子作戰干擾與戰場人工智慧應用，四家獲投公司基於安全理由不予公開。

挪威國會外交與國防委員會主席弗洛利希（PeterFrolich）本身也是「自由烏克蘭」的長期參與者，曾親自駕車將援助物資送往烏克蘭。他表示歡迎這項私募投資，並強調新基金與「自由烏克蘭」各自獨立運作、互不隸屬。

弗洛利希指出，「這群人早就證明他們有多在乎這件事。這種幫助和單純捐贈效果不同，會在烏克蘭社群裡釋放正面力量。」