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日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報
日本關東地區今天晚間7時46分（台北時間6時46分）發生規模5.5地震，群馬縣南部、埼玉縣北部觀測到最大震度5弱，未發布海嘯警報。
根據氣象廳資料，震央為茨城縣南部，震源深度50公里。最大震度5弱出現在群馬縣南部及埼玉縣北部地區。震度4地區包括茨城縣北部及南部、栃木縣南部、群馬縣北部、埼玉縣南部及秩父地區，以及神奈川縣東部。
震度3地區則涵蓋福島縣中通地區、栃木縣北部、千葉縣東北部與西北部、東京都23區、多摩東部及西部地區，以及神奈川縣西部、新潟縣中越地區、山梨縣中西部及富士五湖地區、長野縣中部及南部，以及靜岡縣東部。
東京及關東多地民眾均感受到明顯搖晃。
截至目前為止，氣象廳尚未發布海嘯警報，也未接獲重大災情通報。
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