日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報

阿爾巴尼亞發生大規模示威抗議，民眾從6月1日開始聚集在首都地拉那，到6月14日時一度達到十多萬人。抗議的主要訴求，是要政府即刻停止阿爾巴尼亞西南部保護區的大型渡假村開發計畫，而隨著抗議持續，要求總理艾迪．拉馬（Edi Rama） 下台的聲浪也開始出現。 這個爭議的開發案位於阿爾巴尼亞西南部的維約薩-納爾塔（Vjosa-Narta）保護區，於今年2026年5月時被民眾發現，部分海灘地段已裝上帶刺鐵絲網並有推土機開入，引起地方居民與環保團體強烈抗議。而這座由美國總統川普的女婿賈瑞德．庫許納（Jared Kushner）參與投資的渡假村開發案，正引發自1991年共產主義政權垮台以來，阿爾巴尼亞規模最大的反政府示威活動之一，抗議至今仍未見平息。

2026-06-16 15:34