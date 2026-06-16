澳洲氣象局：聖嬰現象已形成 下半年可能進一步增強

澳洲氣象局今天警告，聖嬰現象（El Nino）天氣模式已在熱帶太平洋形成，且今年下半可能進一步增強，成為70年來最強烈的聖嬰事件之一。

路透社報導，澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）今天發布聲明指出，該區域海面溫度已超過聖嬰現象的門檻，且所有大氣指標均顯示這一現象已經形成。

聲明補充道：「根據中太平洋熱帶地區變暖的程度，預料將出現強烈至非常強烈的聖嬰現象。」

「大約一半的模型顯示，這次聖嬰事件的尖峰值可能達到自1950年起觀測到的最高水準之一。」

氣象預報員預測，這波更為強烈的聖嬰現象將為美洲帶來過量降雨，並使亞洲出現炎熱乾旱的天氣。而亞洲農作物已受影響，令人憂心這個全球人口最稠密地區的糧食供應問題。

科學家已表示，氣候變遷將使今年聖嬰現象的影響加劇。