曾與瑪丹娜同台！極限傳奇Andy Lewis玩「雙人定點跳傘」 失手墜谷釀2死

美國猶他州格蘭德郡的知名極限運動勝地「礦底地區」，在剛過去的週末發生了一起震驚全美的雙人定點跳傘墜谷慘劇。當地警長辦公室證實，這起事故共造成兩人當場傷重不治，其中一名死者正是國際極限運動界的傳奇巨星——安迪．路易斯（Andy Lewis）。

根據CNN和ABC新聞報導，這起致命事故發生在當地時間週日，當時路易斯正與68歲的退休成功企業家丹尼．喬．克雷格（Danny Joe Kregle）進行高風險的「雙人聯動跳傘（Tandem jump）」，也就是由經驗豐富的教練與學員套上同一條安全帶、共用一頂降落傘躍下峽谷。現年39歲的路易斯在極限運動圈素以「大膽挑戰極限」聞名，同好形容他總是喜歡在更狹窄的空間跳躍，或比旁人更晚拉開降落傘。未料這次在跨越猶他與科羅拉多州邊界的荒漠峽谷中失手，留給家人與極限運動愛好者無限悲痛。

事實上，定點跳傘（從建築物、天線、橋樑或懸崖等固定物體跳下）的危險性遠高於一般的飛機高空跳傘。醫學研究指出，其傷亡率高出高空跳傘5至8倍，自1981年以來全球已累積超過540起死亡案例。此外，將缺乏經驗的體驗者與教練綁在一起的「雙人定點跳傘」，在極限運動圈內一直極具爭議，部分同行痛批這是「世界上最愚蠢、最危險的商業行為」，但支持者則認為這賦予了普通人一生難忘的極致體驗。

路易斯的離世無疑是極限運動界的重大損失，他曾在2008至2011年間連續四年榮獲世界走繩冠軍，甚至在中國吊水樓瀑布創下金氏世界紀錄，2014年更完成在內華達沙漠4,000英尺高空的熱氣球之間漫步的驚人壯舉，他最廣為人知的傳奇時刻，是在2012年超級盃中場秀上，身穿羅馬長袍在瑪丹娜（Madonna）身後踩著一英吋寬的繩索展現驚人空翻，進而一夕暴紅。

路易斯所經營的體驗公司「BASE Jump Moab」在墜谷事件後陷入悲痛與沉寂，他的合夥人兼摯友吉米．彼得森（Jimmy Peterson）沉痛表示，團隊將在處理完後事後重新站起來，但這位曾經在超級盃舞台上與瑪丹娜共享萬人歡呼、一生在雲端與懸崖邊緣舞動的傳奇，其生命已永遠定格在猶他州的壯麗峽谷之中。