牛津路透新聞研究所調查：經濟日報連七年獲台灣最信任報紙

英國牛津大學「路透新聞研究所」發布的2026年數位新聞報告，台灣受訪用戶中，經濟日報的品牌信任度高達54%，不只高於本土媒體平均值的25%，也是連續第七年榮登台灣最受信任的報媒品牌。

根據16日發布的報告，台灣媒體信任度排名，由商業周刊與天下雜誌同享第一（55%），經濟日報與公視並列第三（54%），TVBS排第五（52%），東森電視、台視、聯合報同為第六（48%），中視、華視、ETToday均列第九（46%），民視、自由時報同為第十二（40%），三立新聞與風傳媒共居第十四（36%）。

全球而言，48個市場受訪者對新聞的信任度，今年降至2015年有紀錄以來新低（37%），部分反映出新聞業以外的更深層焦慮，也就是對體制與領袖的信賴度普遍減少，新聞業也常遭知名政治人物直接攻擊。儘管如此，最多人閱讀的獨立新聞品牌，受信賴程度仍優於整體業界。

報告指出，今年主旨是新聞取得日益「平台化」，閱聽大眾持續減少使用傳統新聞來源，日益改用社群媒體和影音網路來取得新聞，儘管這種情況在有些國家行之有年，但全球層面而言，社媒和影音首次成為取得網路新聞的最主要方式，比重達54%，超越新聞媒體自家網站和應用程式的51%。而且這種轉變涵蓋各年齡層。

比方說，Threads在台灣大受歡迎，占全球Threads全球流量的21%。台灣用戶中，有14%專門用Threads來閱讀新聞。這促使媒體轉向「個人化互動」，採取更人性化、更親切的方式，與讀者交流。同時新聞機構也縮編，致力於更有深度的調查性報導。

社媒崛起之外，多數民眾也改看網路新聞。全球45個市場受訪者的網路新聞收看比重，高於傳統新聞。27%表示觀看新聞創作者或網紅作品來取得新聞。他們指出，網紅影片更輕鬆易懂，也比傳統媒體更易引發共鳴。但眾人也認為，網紅可信度較低、較不公正客觀。