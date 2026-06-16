印尼推出博物館護照 盼吸年輕世代造訪文化遺產

為吸引年輕世代造訪印尼的博物館與文化遺產，印尼文化部轄下的印尼遺產局今天推出「博物館護照」（MuseumPassport），讓民眾在走訪各地博物館與文化遺產地時收集專屬印章，藉此提升參訪的互動性與個人化體驗。

「博物館護照」由印尼文化部下轄的印尼遺產局（Indonesian Heritage Agency）、印尼特殊紙進口商Paperina與平面設計機構Octodesign共同合作推出，作為今年印尼國際博物館日的紀念活動之一。

依官方介紹，該護照設計理念類似旅行護照，內附印尼各地博物館位置地圖，方便遊客規劃文化旅遊路線；護照內頁附有免費入場券，適用於印尼遺產局旗下的16家博物館，包括雅加達的國家博物館、國家美術館等。

印尼文化部長法德利（Fadli Zon）近期向印尼媒體表示，在數位化時代下，年輕世代需要透過如「博物館護照」等具體的文化物件，建立實體文化收藏。他指出，德國、新加坡與荷蘭等國均有類似的文化護照或卡片機制，而印尼推出的「博物館護照」是一項創新舉措，有助於拉近Z世代與文化遺產的距離。

印尼遺產局公共服務機構負責人英蒂拉（IndiraEstiyanti Nurjadin）說明，希望透過收集文化旅行印章的方式，吸引年輕族群將參訪博物館轉化為一種文化生活風格。她強調，博物館扮演連結過去與未來、傳統與創新的空間，能促進不同觀點的相互理解與包容。

配合印尼遺產局4週年慶，護照推出8萬1000印尼盾（約新台幣144元）促銷價，優惠至30日止，之後恢復原價8萬9000印尼盾（約新台幣158元）；販售通路包括旗下博物館紀念品商店、印尼連鎖書店Gramedia指定門市及其線上書店。