快訊

繼謝政達後 廖婉汝發聲明婉拒監察委員提名

南亞科、華邦電、力積電同登量價前十名 外資卻上演「搶2殺1」戲碼

世足攻略／弱隊擺大巴搶逼和 冠軍熱門法國、阿根廷都贏1球機率大

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼推出博物館護照 盼吸年輕世代造訪文化遺產

中央社／ 雅加達16日專電

為吸引年輕世代造訪印尼博物館與文化遺產，印尼文化部轄下的印尼遺產局今天推出「博物館護照」（MuseumPassport），讓民眾在走訪各地博物館與文化遺產地時收集專屬印章，藉此提升參訪的互動性與個人化體驗。

「博物館護照」由印尼文化部下轄的印尼遺產局（Indonesian Heritage Agency）、印尼特殊紙進口商Paperina與平面設計機構Octodesign共同合作推出，作為今年印尼國際博物館日的紀念活動之一。

依官方介紹，該護照設計理念類似旅行護照，內附印尼各地博物館位置地圖，方便遊客規劃文化旅遊路線；護照內頁附有免費入場券，適用於印尼遺產局旗下的16家博物館，包括雅加達的國家博物館、國家美術館等。

印尼文化部長法德利（Fadli Zon）近期向印尼媒體表示，在數位化時代下，年輕世代需要透過如「博物館護照」等具體的文化物件，建立實體文化收藏。他指出，德國、新加坡與荷蘭等國均有類似的文化護照或卡片機制，而印尼推出的「博物館護照」是一項創新舉措，有助於拉近Z世代與文化遺產的距離。

印尼遺產局公共服務機構負責人英蒂拉（IndiraEstiyanti Nurjadin）說明，希望透過收集文化旅行印章的方式，吸引年輕族群將參訪博物館轉化為一種文化生活風格。她強調，博物館扮演連結過去與未來、傳統與創新的空間，能促進不同觀點的相互理解與包容。

配合印尼遺產局4週年慶，護照推出8萬1000印尼盾（約新台幣144元）促銷價，優惠至30日止，之後恢復原價8萬9000印尼盾（約新台幣158元）；販售通路包括旗下博物館紀念品商店、印尼連鎖書店Gramedia指定門市及其線上書店。

印尼 護照 博物館

延伸閱讀

台灣遠距醫療印尼開通 線上對接海外照護

噶瑪蘭族人重建文化遺產 復振失傳香蕉絲編織技藝

台東首搭百億海外圓夢列車 12名青年暑假飛加拿大

守護台商！公益遠距醫療前進印尼 中榮加入跨海救命

相關新聞

法國女童慘案！法官竟害死11歲小女孩

法國「莉亞娜案」：一位11歲女童之死，揭開司法過勞體系弊病

在保護區蓋渡假村！川普女婿千億開發案引爆阿爾巴尼亞反政府示威

阿爾巴尼亞發生大規模示威抗議，民眾從6月1日開始聚集在首都地拉那，到6月14日時一度達到十多萬人。抗議的主要訴求，是要政府即刻停止阿爾巴尼亞西南部保護區的大型渡假村開發計畫，而隨著抗議持續，要求總理艾迪．拉馬（Edi Rama） 下台的聲浪也開始出現。 這個爭議的開發案位於阿爾巴尼亞西南部的維約薩-納爾塔（Vjosa-Narta）保護區，於今年2026年5月時被民眾發現，部分海灘地段已裝上帶刺鐵絲網並有推土機開入，引起地方居民與環保團體強烈抗議。而這座由美國總統川普的女婿賈瑞德．庫許納（Jared Kushner）參與投資的渡假村開發案，正引發自1991年共產主義政權垮台以來，阿爾巴尼亞規模最大的反政府示威活動之一，抗議至今仍未見平息。

印度醫學院入學考試題外洩 當局封鎖Telegram防重考作弊

印度上月全國醫學院入學考爆發試題外洩醜聞，導致考生們須於本月21日重考，據報導試題是經由Telegram流傳。印度當局今...

伊朗模擬球員牽遇襲喪生學童出場 領館發布AI生成片致哀

世界盃決賽周期間，伊朗多個駐外使館近日在社交平台發布一段AI生成影片，模擬伊朗國家足球隊隊員與一群學童攜手進入球場，向今年2月米納卜（Minab）市小學遭導彈襲擊事件中的罹難學童致哀。

日本罕見「死後翻案」！男為亡父奔走洗冤 揭開塵封數十年冤獄黑幕

日本司法史近期迎來一場罕見的「死後翻案」重大裁決。已故男子阪原弘因涉嫌於1984年謀殺酒商老闆娘而被判處無期徒刑，他在歷經24年牢獄之災後，於2011年帶著滿身污名病逝獄中。然而，在其兒子與律師長年不懈的奔走下，法院終於根據當年警方涉嫌「誘導認罪」的新證據，正式批准為其舉行死後重審。

5歲童罹罕病與陽光絕緣…母創作繪本盼救子 溫暖分送「百倍快樂」

根據日媒「靜岡放送」報導，靜岡縣濱松市的五歲男童新貝海陽，在出生僅三個月大時，便確診罹患目前無法治癒的罕見疾病「色素性乾皮症」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。