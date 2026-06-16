日學者：中日關係短期難見突破 APEC為重要觀察點

學習院大學法學部教授江藤名保子今天表示，美國對台軍售時程可能受到美中高層互動影響而延後，但美國全面接受中國對台主張的可能性不高；另一方面，今年在中國舉行的APEC峰會，將成為觀察中日關係發展的重要指標。

日本公益財團法人對外新聞中心（FPCJ）下午邀請江藤名保子以「中國的對外戰略與日中關係的走向」為題舉行講座。

江藤指出，中國近年持續以「新型軍國主義」形容日本的安全與防衛政策變化，相關論述已成為中國對日政策的重要組成部分。她認為，這類說法並不只是單純的外交批判，而是與中國國內政治及意識型態密切相關。

她表示，自2013年以來，中國逐漸強調建立屬於自己的國際敘事，透過「話語權」、「話語體系」等概念，希望提升自身在國際社會的影響力。在這樣的背景下，「新型軍國主義」未必是對日本現實狀況的客觀描述，而更像是一套服務於中國政治與外交需要的敘事工具。

不過，江藤也指出，當中國長期透過這類論述塑造日本形象，可能反過來限制自身外交政策空間。因為一旦對外持續強調日本威脅論，未來若希望推動改善對日關係，勢必面臨來自國內輿論的壓力。

另一方面，中國也試圖向美國川普政府輸入自身對台灣問題的敘事，像是希望美方接受「台灣問題屬於中國內政問題」，但她認為，美國政府體系未必會接受這樣的觀點。

至於對台軍售，她個人判斷，在今年9月美中領導人峰會之前，美國可能不會宣布新的重大軍售案，甚至不排除延後至美國期中選舉之後。不過，中國提出的要求也不可能被美方全盤接受。若完全停止對台軍售，將大幅改變東亞地區的權力平衡，因此這種情況發生的可能性並不高。然而，川普政府最大的特徵仍然是高度不可預測，目前仍需持續觀察。

談到外界關心的中日關係前景，江藤認為，如果所謂改善是指恢復互信或大幅提升雙邊關係，目前恐怕還看不到明確跡象。不過，包括亞太經濟合作會議（APEC）等多邊場合，都可能成為中日維持溝通的重要機會。

她表示，中國作為今年APEC主辦國，勢必希望峰會取得成功，因此不邀請日本首相高市早苗出席的可能性極低。她預期，中方甚至可能安排高規格接待，外界有機會看到中日領導人在公開場合互動及握手的畫面。

然而，江藤指出，中日雙方是否能藉此機會舉行正式領袖會談，目前仍存在相當大的不確定性。中國在追求峰會外交成果的同時，也會仔細評估如何處理對日關係，才能讓中國獲得最大的外交利益。

儘管如此，江藤認為，中日關係並非全然悲觀。她指出，雙方經濟往來仍然十分密切，不少日本企業持續深耕中國市場，企業間合作也維持活躍。現階段中日雙方更重要的課題，是建立有效的危機管理與溝通機制，在安全保障與經濟領域妥善控制摩擦，避免爭端進一步升高。