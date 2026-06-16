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日本好市多捲餅驗出大腸桿菌 5中毒3住院1重症

中央社／ 名古屋市16日綜合外電報導
位在日本名古屋市的美式賣場好市多（Costco）所烹煮的食品引發顧客集體食物中毒，發生問題的商品在短短兩天內就售出了900多盒，其中有一名男童出現溶血性尿毒症候群。醫院示意圖。圖／AI生成
位在日本名古屋市的美式賣場好市多（Costco）所烹煮的食品引發顧客集體食物中毒，發生問題的商品在短短兩天內就售出了900多盒，其中有一名男童出現溶血性尿毒症候群。醫院示意圖。圖／AI生成

位在日本名古屋市的美式賣場好市多Costco）所烹煮的食品引發顧客集體食物中毒，發生問題的商品在短短兩天內就售出了900多盒，其中有一名男童出現溶血性尿毒症候群。

中部日本放送（CBC）與日本TBS電視台報導，名古屋市衛生所表示，共有5名年齡介於7歲至49歲的男女，在吃下名古屋市守山區「好市多守山倉儲店」（好市多守山倉庫店）烹調的食品後，出現腹瀉及腹痛等症狀。

名古屋市衛生所表示，這5人皆食用了於5月底至6月1日期間製造販售的「墨西哥捲餅」，且全員皆被檢驗出O157型腸道出血性大腸桿菌。「墨西哥捲餅」是一種以小麥餅皮包裹培根、萵苣等內餡的薄餅捲。

衛福部疾管署指出，O157型腸道出血性大腸桿菌會釋放出毒素，引起人體腹痛、嘔吐、腹瀉及拉血便等症狀，甚至會引起嚴重合併症及死亡。

受影響的5位顧客中共有3人住院，其中2人已經出院，不過其中一名就讀國小的男童為重症，併發溶血性尿毒症候群（hemolytic uremic syndrome, HUS），目前仍在住院接受治療。

報導補充，「好市多守山倉儲店」的墨西哥捲餅在兩天內共售出939盒。

名古屋市衛生所已判斷為食物中毒事件，呼籲購買該產品的消費者切勿食用，並在昨天下令該店的廚房即日起停業。

日本 好市多 Costco

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