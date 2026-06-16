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鞭數十驅之別院...伊朗世足國家隊G1賽後被趕回墨西哥 不得在美留宿
伊朗隊在世界盃足球賽的首戰中，以2比2與排名低很多的紐西蘭隊踢成平手。賽後伊朗隊教練Amir Ghalenoei告訴記者，他們原本打算在加州留宿一晚，讓球員能好好休息，但卻被下令必須立刻返回墨西哥。
富比世雜誌報導，Amir Ghalenoei說，伊朗隊沒有得到「休息的時間」，在被告知賽後必須立即離開時，他覺得「真的很困擾」。這支伊朗隊的備戰，此前就因美伊之間緊張局勢而受到干擾，伊朗隊目前主要是把墨西哥邊境城市Tijuana作為他們這次世界盃的據點，需在比賽期間從墨西哥跨境前往美國參賽。
Amir Ghalenoei並未具體說明是誰要他們在賽後立刻飛回Tijuana，目前尚不清楚是來自FIFA、美國的世界盃賽事高層，還是美國政府官員。
而且在比賽開始前，現場的一群伊朗裔美國觀眾對著伊朗國歌報以噓聲，這顯然是針對該國當前政權的抗議。
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