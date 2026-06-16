日本罕見「死後翻案」！男為亡父奔走洗冤 揭開塵封數十年冤獄黑幕

日本司法史近期迎來一場罕見的「死後翻案」重大裁決。已故男子阪原弘因涉嫌於1984年謀殺酒商老闆娘而被判處無期徒刑，他在歷經24年牢獄之災後，於2011年帶著滿身污名病逝獄中。然而，在其兒子與律師長年不懈的奔走下，法院終於根據當年警方涉嫌「誘導認罪」的新證據，正式批准為其舉行死後重審。

根據CNN報導，這起悲劇始於1984年12月日本滋賀縣日野町的一起命案。當時身為店內常客的阪原弘被警方鎖定，起初因妻子提出不在場證明而獲釋，未料三年後警方再度將他逮捕。在缺乏律師陪同且面臨肢體暴力、家人遭受威脅的連續嚴酷偵訊下，阪原被迫簽下認罪口供。儘管他在法庭上極力喊冤，司法體制仍僅憑該份口供將其定罪。

2011年，阪原在獄中因肺炎過世，他的家人隨後承接了這場看不見終點的抗爭。律師團隊最終從歷史扣押證物中，發現了當年棄屍現場的關鍵底片，證實警方有刻意引導阪原前往現場並捏造「他帶路破案」的嫌疑，這才讓這起塵封多年的冤案迎來重審曙光，而這起歷史性的裁決不僅成為日本戰後第二例死後重審案，更徹底引爆了社會各界對日本刑事司法體制長期「人質司法」與平反程序過於冗長的強烈批判。。

在各國漫長的司法改革中，從來不只一件冤假錯案。像是聯合報也曾報導台灣轟動一時的蘇耀輝砍人案，蘇耀輝被控於一九九七年持開山刀砍殺詹姓夫婦，依殺人未遂罪判刑八年定讞，滿腹冤屈的蘇耀輝在沒有安全帽、血衣、指紋等生物跡證直接證據的情況下被判有罪，迫使他展開了長達三十年的逃亡，最終才在今年四月底時由台灣高等法院再審改判他無罪，但他寶貴的三十年人生卻再也回不去了。