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日本首份LGBT理解基本計畫 將推動校園輔導

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本政府內閣會議為了促進大眾對LGBT等群體的理解，今天根據3年前立法通過的「LGBT理解增進法」通過首份基本計劃，內容包含促進教職員的理解，以及充實學校的輔導體制等。

日本放送協會（NHK）及「產經新聞」報導，這份計畫提到LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）等群體的現狀時描述，「雖然大眾的認知正在逐步擴大，但仍會有人感到難以適應社會生活、困惑與不安」。

為了確實增進日本國民對LGBT等群體的理解，計畫建議透過學校、社區、家庭、職場等各種場所，全方位普及關於多元性的知識。

具體內容包括，由中央政府共享可供參考的案例來充實地方政府的諮詢窗口、舉辦研討會以促進教職員的理解、運用學校輔導等資源，來充實學子的諮詢體制。

此外，該基本計劃原則上每3年會檢討與修正一次。有關這項基本計劃的制定，原案中曾有「國民的理解尚未充分推進」等敘述，但在參考自民黨會議上的意見後，這部分表述已被修改為「大眾的認知正在逐步擴大」。

兒童政策擔當大臣黃川田仁志負責共生社會事務。他今天在內閣會議後的記者會表示：「自『LGBT理解增進法』制定以來，我們認真傾聽多元意見，並結合必要的學術研究等，努力使這份基本計劃能夠獲得國民的理解。」

他也說，「隨著基本計畫通過，各部會之間的合作將進一步深化，這讓我們能夠更具綜合性且計劃性地推動各項措施。未來也將持續妥善落實各項必要措施。」

日本內閣官房長官木原稔也說明「LGBT理解增進法」施行到基本計畫擬定花費約3年時間的原因。他表示：「這是因為內閣府結合各界在國會審議等場合所提出的意見，認真掌握並研議多元意見及學術研究等必要資訊。」

日本 內閣

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