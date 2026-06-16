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人類習慣向左轉？ 專家：可提升人流管理

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
西班牙跨國人類行為研究指出，人們在隨意走動時存在一種顯著的逆時針偏好，可能源自於人體生物力學的不對稱性。（Photo by Sincerely Media on Unsplash under C.C License）
西班牙跨國人類行為研究指出，人們在隨意走動時存在一種顯著的逆時針偏好，可能源自於人體生物力學的不對稱性。（Photo by Sincerely Media on Unsplash under C.C License）

走路總是習慣向左轉？西班牙跨國人類行為研究指出，人們在隨意走動時存在一種顯著的逆時針偏好，無論是在開放空間或單獨空間中，普遍都表現出向左轉的傾向。專家認為，這可能與生物力學的不對稱性或大腦處理資訊的方式有關，並有助於提升人流管理效率。

逆時針轉向偏好

ScienceAlert》報導，西班牙與日本進行的跨文化實驗發現，人類在無特定目的地行走時，存在著一種顯著的逆時針轉向偏好。研究顯示，無論是在開放空間或單獨空間中，受試者皆表現出向左轉的傾向，這種行為偏好與慣用手、性別或視覺差異無關，並在年輕族群中表現最為強烈。

這項發現對於優化公共建築設計、規劃疏散路線以及提升人流管理效率具有重要價值，包括讓緊急疏散模擬更加精確，有助於設計更安全的逃生路線，而建築師與設計師也可以優化機場、博物館、超市與車站的人流動線設計。

生物力學不對稱

衛報》報導，雖然目前尚無法確定逆時針轉向的生理機制，但專家認為這可能源自於人體生物力學的不對稱性，即大腦在蒐集感官資訊並協調肌肉運動時，可能會讓身體微微向一側傾斜。

事實上，對於佔人口多數的右腳主導者來說，逆時針奔跑會對身體右側施加更多內部力量，這讓運動員在逆時針方向跑動時感到更自然。然而，大多數與移動相關的研究顯示，多數動物在行走時通常沒有特定的方向偏好。

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